kızıl gün batımının tekrarlandığı anlar:

İstanbul semaları bugün yeniden kızıl tonlara büründü. Geçtiğimiz hafta arka arkaya görülen 4 gün süren kızıl gün batımının ardından, aynı renk paleti bu akşam da kent üzerinde etkisini gösterdi. Güneşin ufuk çizgisine yaklaşmasıyla gökyüzünde ortaya çıkan koyu kızıl ve turuncu tonlar, izleyenlere alışılmadık bir manzara sundu.

drone görüntüleri ve şehir atmosferi:

O anlar dronla kaydedildi; geniş açıyla alınan görüntüler kızılın farklı tonlarını ve kentin siluetini bir arada gösterdi. Bu ışık oyunları, İstanbul’un çeşitli noktalarına farklı bir atmosfer kazandırdı ve sahillerden yüksek binalara kadar pek çok yerde kartpostallık sahneler oluştu.

İzleyenleri kendine hayran bırakan bu manzaralar, gökyüzünün nadir anlarından biri olarak akıllarda kaldı.

İSTANBUL SEMALARI, GEÇTİĞİMİZ HAFTA 4 GÜN BOYUNCA ETKİSİNİ GÖSTEREN KIZIL GÜN BATIMINA BUGÜN YENİDEN EV SAHİPLİĞİ YAPTI. GÜNEŞİN BATIŞIYLA BİRLİKTE GÖKYÜZÜNDE OLUŞAN EŞSİZ RENK TONLARI, KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKARDI. EŞSİZ GÖRÜNTÜLER DRONLA HAVADAN ÇEKİLDİ.