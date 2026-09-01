Dolar 48,2754 +0,02%
Euro 56,0155 -0,18%
Bist 14.390,44 +0,39%
Altın Gram 6.925,11 -0,44%
EUR/USD 1,1598 -0,21%
Brent Petrol 91,64 +1,27%
--°

Düzce'de trafik güvenliğinde sıkı denetim: 127 araç trafikten men

30 Ağustos tarihleri arasındaki denetimde Jandarma ve Polis, 11 bin araç ile 1.500 motosikleti kontrol etti; 870 sürücüye ceza, 127 araç trafikten men edildi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 09:23

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Düzce'de trafik güvenliğinde sıkı denetim: 127 araç trafikten men

Düzce'de trafik denetim raporu

30 Ağustos tarihleri arasında Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 11 bin araç ve 1.500 motosiklet kontrol edildi. Uygulamalar neticesinde 870 sürücüye idari para cezası kesildi, 127 araç ise trafikten men edildi.

Denetimin kapsamı:

Ekiplerin odaklandığı başlıca ihlaller arasında ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri takmama, ışık donanımı eksiklikleri, araçlarda yapılan teknik değişiklikler, kırmızı ışık ve hız ihlalleri, yaya geçitlerinde yayalara yol vermeme ile araç kullanırken cep telefonu kullanımı yer aldı.

İleriye dönük tedbirler:

Yetkililer, denetimlerin artacağı bilgisini vererek trafik kurallarına uyulmasının önemini vurguladı. Yapılan uygulamaların, trafik güvenliğini artırmaya ve sürücülerin kurallara uyumunu sağlamaya yönelik olduğu belirtildi.

DÜZCE’DE DENETİM YAPAN POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ KURAL TANIMAYAN SÜRÜCÜLERE GEÇİT VERMİYOR. 24-30...

DÜZCE’DE DENETİM YAPAN POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ KURAL TANIMAYAN SÜRÜCÜLERE GEÇİT VERMİYOR. 24-30 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN DENETİMDE 870 ARAÇ SÜRÜCÜNE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI 127 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Afyonkarahisar'da trafikte durdurulan araçta 700 paket kaçak sigara bulundu
images

Arama çalışmaları üçüncü güne taşındı: Girne açıklarında kayıp 20 kişi için sefe...
images

Ceyhan'da çok adresli operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 4 kişi gözal...
images

Çarıklı Mahallesi'nde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muğla'da tıbbi onkolojiye üçüncü yan dal uzmanı katıldı

Gençler Fadıllı'da 'yeşil beceriler'le buluştu

Sarıçay barajında son düzlük: gövde yüzde 92 tamamlandı, yıl sonuna kadar bitecek

Regülatif sandbox'larda şeffaflık ve hukuki dayanak öne çıktı

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı