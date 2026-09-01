Düzce'de trafik güvenliğinde sıkı denetim: 127 araç trafikten men

Düzce'de trafik denetim raporu

30 Ağustos tarihleri arasında Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 11 bin araç ve 1.500 motosiklet kontrol edildi. Uygulamalar neticesinde 870 sürücüye idari para cezası kesildi, 127 araç ise trafikten men edildi.

Denetimin kapsamı:

Ekiplerin odaklandığı başlıca ihlaller arasında ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri takmama, ışık donanımı eksiklikleri, araçlarda yapılan teknik değişiklikler, kırmızı ışık ve hız ihlalleri, yaya geçitlerinde yayalara yol vermeme ile araç kullanırken cep telefonu kullanımı yer aldı.

İleriye dönük tedbirler:

Yetkililer, denetimlerin artacağı bilgisini vererek trafik kurallarına uyulmasının önemini vurguladı. Yapılan uygulamaların, trafik güvenliğini artırmaya ve sürücülerin kurallara uyumunu sağlamaya yönelik olduğu belirtildi.

DÜZCE’DE DENETİM YAPAN POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ KURAL TANIMAYAN SÜRÜCÜLERE GEÇİT VERMİYOR. 24-30 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN DENETİMDE 870 ARAÇ SÜRÜCÜNE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI 127 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.