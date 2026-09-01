Bandırma'da otobüsün ters yönden ilerleyişi trafikte tepkilere neden oldu

Olayın görüntülenmesi

Bandırma’da bir vatandaşın araç kamerasına yansıyan görüntüler, şehirlerarası bir yolcu otobüsünün ters yönden ilerlemesini gözler önüne serdi. Görüntülerde, Mardin Seyahat'e ait olduğu öne sürülen otobüsün karşı istikametten gelerek yola çıktığı ve diğer araçların bu manevra sırasında ilerlemekte güçlük çektiği görülüyor.

Otobüsün ters yönden ilerlemesi kısa süreli trafik yoğunluğuna yol açarken, araçların güvenli mesafe koruması ve ani manevralarla durumu kontrol etmeye çalıştığı dikkat çekiyor. Kayıtlar, tehlikeli anların saniye saniye kayda geçtiğini gösteriyor.

Vatandaş talepleri ve denetim çağrısı

Görüntüleri paylaşan vatandaş, benzer trafik ihlallerinin önlenmesi için bölgede bulunan trafik ve güvenlik kameralarının incelenmesini talep etti. Vatandaşlar, görüntülerde ihlal tespit edilmesi halinde ilgili araç ve sürücü hakkında yasal işlem yapılmasını istiyor.

Olayın kayda alınması, yerel denetim mekanizmalarının devreye girmesi ve sorumluların tespit edilmesi beklentisini güçlendiriyor. Yetkililerden gelecek açıklama ve yapılacak inceleme, ihlalin boyutu ile olası yaptırımlar hakkında netlik sağlayacak.

TERS YÖNDEN ÇIKAN YOLCU OTOBÜSÜ TEPKİ ÇEKTİ