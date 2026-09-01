Düzce'nin geleceğine kadın bakışı: projeler yerinde incelendi

programın amacı ve saha çalışmasının kapsamı:

Belediye Hizmette, Kadınlar Keşifte programı çerçevesinde Düzce Belediyesi, kadın vatandaşları kent genelinde yürütülen ve planlanan projelerle buluşturdu. Program; belediyenin yürüttüğü altyapı, çevre, tarım ve kültürel miras çalışmalarını yerinde gösterip, katılımcıların görüş ve önerilerini doğrudan yetkililere iletmeyi hedefliyor.

ziyaret edilen projeler:

Mahalle bazlı koordinasyonla gerçekleştirilen gezilerde kadınlar; tamamlanan içme suyu regülatörleri ve terfi istasyonları ile inşası devam eden ve günlük 130 bin metreküp kapasiteye sahip yeni içme suyu arıtma tesisini gördü. Ayrıca geçtiğimiz yıl hizmete açılan Asar Kemer Park, ata tohumu, süs bitkileri ve tıbbi aromatik bitki üretiminin yapıldığı Tarım Akademisi arazisi ve şehrin önemli yeşil alan projelerinden biri olan Merkez Park Millet Bahçesi-2 ile yapımı süren Anıt Eser Projesi incelendi.

Kent merkezindeki tarihi alan ziyaretleri kapsamında katılımcılar Konuralp Antik Tiyatrosu ve Konuralp Gazi Türbesini gezdi; yapılan kazılar, bulunan eserler, antik tiyatro restorasyonu ve planlanan müze projesi hakkında bilgi aldı. Kültür gezilerine eklenen programla Yığılca Sarıkaya Mağarası da kadınların rota-suna dahil edildi.

kadınların değerlendirmesi ve belediye sunumu:

Gezi programının kapanış durağında, Konuralp'teki belediye hizmet binasında katılımcılara Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün 100 Projesi hakkında sunum yapıldı ve soru-cevap bölümünde vatandaşların merak ettikleri konular ele alındı. Kadınlar, yapılan çalışmaların yerinde gösterilmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Projelerden çok memnun olduk" ifadelerini kullandı.

Katılımcılar programı; bilgilendirici bulunması, gördüklerini ailelere aktarmanın faydalı olacağı ve uygulamaların şeffaf biçimde paylaşılmasının önemine vurgu yaparak değerlendirdi. Ziyaretler, hem belediye projelerinin görünürlüğünü artırmayı hem de kadınların planlama süreçlerine doğrudan katkı vermesini sağlamayı amaçlıyor.

DÜZCE BELEDİYESİ’NİN "BELEDİYE HİZMETTE, KADINLAR KEŞİFTE" PROGRAMI KAPSAMINDA KADINLAR, KENT GENELİNDE HAYATA GEÇİRİLEN VE YAPIMI DEVAM EDEN ÖNEMLİ PROJELERİ YERİNDE İNCELEYEREK ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALIYOR, GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ BELEDİYE YETKİLİLERİNE İLETİYOR.