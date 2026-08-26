Düzce'ye entegre sanayi kenti: Beltaş'ta 162 dükkânın tamamı satıldı

Beltaş Sanayi Sitesi'nde çalışmalar hızla ilerliyor:

Düzce Belediyesi tarafından Akınlar Mahallesi'nde hayata geçirilen Beltaş Sanayi Sitesi'nin 2. ve 3. etap inşaatları yerinde denetlendi. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve BELTAŞ yetkililerinin katıldığı incelemede proje sahasında yürütülen imalat ve altyapı çalışmaları hakkında bilgi alındı.

Proje kapsamında toplam 162 dükkanın inşa edildiği ikinci ve üçüncü etapta önemli bir ilerleme kaydedildi. Başkan Özlü, yapılan değerlendirmede söz konusu dükkânların tamamının satıldığını bildirdi ve yeni dükkan üretimi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Dükkân satışı ve yatırımcı ilgisi:

Yetkililerin aktardığına göre 162 dükkânın tamamının satışının gerçekleşmesi, bölgede artan yatırım talebinin ve projenin konum avantajının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Özlü, "Biz burada adeta bir sanayi şehri inşa ediyoruz" ifadesiyle projenin vizyonunu özetledi ve satışların ardından yeni etapların devreye alınacağını belirtti.

Altyapı ve teslimat taahhütleri:

Başkan Özlü, sanayi sitesinin teslim edileceği koşullara vurgu yaparak projenin tüm altyapısının eksiksiz tamamlanacağını söyledi. Doğalgaz, elektrik, yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon altyapılarının tamamlanacağı, üstyapı uygulamalarının da bitirilerek dükkan sahiplerine eksiksiz teslimat yapılacağı bildirildi.

Belediye yetkilileri altyapı çalışmalarının eş zamanlı yürütüldüğünü, yol, otopark ve ortak kullanım alanlarına ilişkin düzenlemelerin de proje kapsamına alındığını ifade etti. Özlü bu çalışmaların Düzce’nin modern mimari görünümüne katkı sağlayacağını vurguladı.

Dükkan büyüklüğü ve kent ekonomisine etkisi:

Dükkanların yaklaşık 100 metrekare olarak planlandığı, asma katla birlikte toplam kullanım alanının 124 metrekareye ulaştığı açıklandı. Bu ölçekteki iş yerlerinin bir araya gelmesiyle Beltaş Sanayi Sitesi'nin tamamlandığında kentin önemli bir iş merkezi haline geleceği öngörülüyor.

Projenin, bölgedeki ticari hareketliliği artırması, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerine yer sağlaması ve istihdamı desteklemesi bekleniyor. Başkan Özlü, "Burası altyapısı ve üstyapısı ile tamamlanmış, çok modern, Düzce için muhteşem bir iş merkezi olacak" diyerek projenin şehir açısından önemini özetledi.

Yetkililer, satışların tamamlanmasının ardından inşaat takviminin hızlandırılacağını ve dükkan sahiplerine planlanan standartlar çerçevesinde teslimat yapılacağını belirtti. Projeyle birlikte bölgenin hem ekonomik hem de fiziksel dönüşümüne katkı sağlanması hedefleniyor.

DÜZCE’NİN MODERN SANAYİ ALANLARINDAN BELTAŞ SANAYİ SİTESİ’NİN 2. VE 3. ETAPLARINDA ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR.