Düziçi'nin Nacar Yaylası'nda örtü yangını kontrol altına alındı: 50 dekar zarar

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, Nacar Yaylası mevkiindeki ormanlık alanda çıkan örtü yangını ekiplerin sıkı çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Müdahale ve arazinin zorlukları:

Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Müdahale, dik ve kayalık arazi, kök kalıntıları ile yoğun ölü örtü nedeniyle güçlükle sürdü; ayrıca yukarıdan yuvarlanan taşlar da ekiplerin işini zorlaştırdı.

Yangına karadan arazöz ve su tanklarıyla, havadan ise helikopterle müdahale edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde yangın yayılarak büyümeden kontrol altına alındı.

Hasar tespiti ve soğutma çalışmaları:

İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 50 dekar alan zarar gördü. Bölgede halen soğutma çalışmaları devam ediyor ve ekipler olası rekavüksiyonlara karşı tedbirlerini sürdürüyor.

Yetkililer, yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmanın devam ettiğini bildirdi; olayda can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

OSMANİYE'NİN DÜZİÇİ İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN ÖRTÜ YANGINI, EKİPLERİN YOĞUN ÇALIŞMASI SONUCU KONTROL ALTINA ALINDI. YANGINDA YAKLAŞIK 50 DEKAR ALAN ZARAR GÖRDÜ.