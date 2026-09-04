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E-ticarette hızlanan dönüşüm: 2025'te hacim 4,57 trilyon lira oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, zirvede 2025'te Türkiye e-ticaret hacminin yüzde 52,2 artışla 4,57 trilyon TL'ye ve 115,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 13:42

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EDİTÖR: Emre Koç

E-ticarette hızlanan dönüşüm: 2025'te hacim 4,57 trilyon lira oldu

IGEXX zirvesinde öne çıkanlar:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Global E-Ticaret Zirvesi (IGEXX) 2. toplantısında e-ticaretin hem küresel hem de Türkiye içindeki önemine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme sundu. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 6 Eylül'e kadar sürecek zirveye Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Dr. Fatih Birol, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ETİD Başkanı Hakan Çevikoğlu ile iş dünyasından temsilciler katıldı.

ekonomide büyüme ve istihdam:

Bakan Bolat, Türkiye ekonomisinin büyüme performansına dikkat çekti. Türkiye'nin son 39 aydır işsizlik oranının tek haneli seviyede seyrettiğini belirterek, Temmuz ayı itibarıyla işsizlik oranının %8,1 olduğunu aktardı. Ayrıca son 24 çeyrektir (6 yıl) ekonomik büyümenin pozitif olduğunu vurguladı ve 2026 yılının ilk yarısını %2,5 büyüme ile kapatıp 1,7 trilyon dolar civarında bir ekonomik üretim gücüne ulaşıldığını ifade etti.

Enflasyon tarafında da gerileme eğilimi olduğunu söyleyen Bolat, manşet enflasyonun temel mallarda yaklaşık %16 düzeyinde seyrettiğini, TÜFE'nin ise %31,55 seviyelerine kadar gerilediğini belirtti.

e-ticaretin boyutu ve ihracattaki rolü:

Bakan, e-ticaretin toplam ticaret ve dış ticaret içindeki payının son yıllarda hızla yükseldiğini hatırlattı. 2019'da milli gelir ortalaması olarak e-ticaretin payı %4,5 iken, bugün toplam ticaret içinde bu oranın %20 civarına ulaştığını söyledi. Ayrıca COVID-19 pandemisinin 2020 başında bilişim ve e-ticaretin hızla ivme kazanmasına imkan sağladığını ifade etti.

Türkiye özelinde 2019-2025 döneminde e-ticaretin yıllık büyüme oranının ortalama %80 olduğunu aktaran Bolat, genel perakende içindeki e-ticaret payının yaklaşık %20 seviyesinde seyrettiğini belirtti. Küresel veriler üzerinden de değerlendirme yapan bakan, 2019-2025 döneminde dünya gayri safi milli hasılasının %33, genel perakendenin %28 büyüdüğünü; dünya üretim büyüklüğünün 118 trilyon dolar düzeyine ulaştığını söyledi.

B2C e-ticaret hacminin aynı dönemde %91 büyüyerek 6,5 trilyon dolar seviyesine geldiğini, küresel e-ticaretin toplam perakende içindeki payının ise şu anda yaklaşık %20 olduğunu ve 2030'da bunun %22,8'e çıkmasının beklendiğini kaydetti.

Ömer Bolat, Türkiye'de 2025 yılı verilerine göre e-ticaret hacminin yüzde 52,2 artışla 4 trilyon 570 milyar TL'ye ulaştığını; dolar bazında ise bunun yüzde 29 artışla 115,5 milyar dolar seviyesine denk geldiğini aktardı. E-ticaretin genel ticaret içindeki payının %19,3, gayri safi yurt içi hasıla içindeki payının ise yaklaşık %7 olduğuna dikkat çekti. Ayrıca e-ticaretle ilişkili satıcı ve firma sayısının 2025 yılı sonu itibarıyla 650 bin'e ulaştığını söyledi.

Konuşmasının sonunda dijital ticarette uyum ve küresel e-ticarette Türkiye'nin yerinin güçlenmesine yönelik yürütülen çalışmalara vurgu yapan Bolat, zirve kapsamında e-ticarette büyüme gösteren şirketlere plaket takdiminin gerçekleştirildiğini belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: &quot;Türkiye&#039;de 2025 yılında E-Ticaret hacmi yüzde 52,2 arttı. 4 trilyon...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Türkiye'de 2025 yılında E-Ticaret hacmi yüzde 52,2 arttı. 4 trilyon 570 milyar TL'ye ulaştı"

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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