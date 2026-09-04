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Elazığspor, Alp Arda Abay'ı bir yıllığına kadrosuna kattı

Elazığspor, Antalyasporlu sol bek Alp Arda Abay'ı bir yıllık kiralık anlaşmayla transfer ederek Onur Eriş'e alternatif oluşturdu.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:19

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Elazığspor, Alp Arda Abay'ı bir yıllığına kadrosuna kattı

Elazığspor sol bek rotasyonunu güçlendiriyor

Elazığspor, kadrosuna Antalyasporlu genç sol bek Alp Arda Abay'ı katarak savunma hattında derinlik sağlamayı hedefledi. Kulüp yetkilileri, transferi Onur Eriş'e alternatif yaratma ve genç oyuncunun gelişimini destekleme amacıyla değerlendirdi.

transferin ayrıntıları:

Elazığspor, Antalyaspor ile sözleşmeli olan ve geçtiğimiz sezonu Kepezspor'da kiralık geçiren Alp Arda Abay ile 1 yıllık kiralık anlaşma imzaladı. Anlaşma, takımın sol bek rotasyonunda güvenilir bir seçenek sunmayı amaçlıyor.

kariyer ve son sezon performansı:

2006 Ankara doğumlu olan Alp Arda Abay, altyapı kariyerine Gençlerbirliği'nde başladı; Göztepe, Manisa FK ve Antalyaspor formalarını da terletti. Geçen sezon Antalyaspor U19 takımı ve Kepezspor'da toplam 32 maça çıkarak kayda değer bir maç tecrübesi elde etti.

ELAZIĞSPOR, ALP ARDA ABAY’I KADROSUNA KATTI

ELAZIĞSPOR, ALP ARDA ABAY’I KADROSUNA KATTI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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