Ebeveyn kontrolü parmaklarınızın ucunda: BiP destekli Huawei Watch Kids X1 Turkcell'de

Turkcell ile Huawei iş birliği:

Turkcell'in mesajlaşma uygulaması BiP, Huawei Watch Kids X1 akıllı saate entegre edildi. Bu entegrasyonla aileler, çocuklarla iletişimi uygulama destekli bir ekosistem üzerinden yönetebilecek. Saatler stoklarla sınırlı olarak belirli Turkcell mağazalarında ve Turkcell Pasaj'ta satışa sunuldu.

Ebeveyn kontrolü ve iletişim:

Ebeveynler, çocukların BiP üzerinden iletişim kurabileceği kişileri kendileri belirleyebiliyor; çocuklar BiP'e yalnızca saat üzerinden erişim sağlıyor. Konum, şarj düzeyi gibi hassas veriler ise sadece yetkilendirilmiş ebeveynler tarafından görülebiliyor. Saat üzerinden metin, emoji, ses kaydı, fotoğraf ve video paylaşımı yapılabiliyor, ayrıca saatten BiP aracılığıyla sesli arama gerçekleştirilebiliyor ve gerektiğinde acil durum bildirimi gönderilebiliyor.

Konum, sağlık takibi ve donanım özellikleri:

Huawei Watch Kids X1, çift bant ve beş modlu uydu konumlandırma ile baz istasyonu, çift bant Wi-Fi, sensörler ve SOS destekli konum teknolojilerini bir arada kullanıyor. Çift bant GNSS konum takibi dış mekânlardaki parazitlere karşı dayanıklılığı artırırken, çift bant Wi-Fi iç mekânlardaki doğruluğu destekliyor. Konum bilgisi tek dokunuşla güncellenebiliyor.

Saatin ön ve arka kamerası, 360 derece dönebilen ekranı ve yapay zekâ destekli gürültü engelleme özelliği görüntülü görüşmeleri farklı ortamlarda rahatlatıyor. Ayrıca cihazın duygu durumu özelliği evcil hayvan temalı kadranlarla çocuğun ruh hâline ilişkin ipuçları sunuyor. Nabız takibi gün boyunca izlenen kalp atış hızı verilerini HUAWEI FamCare uygulaması üzerinden okunabilir grafikte gösteriyor.

Ücretlendirme, erişim ve kullanım notları:

BiP ücretsiz indirilebilen bir uygulama; BiP üzerinden yapılan mesajlaşmalar Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone İletişim Pass abonelerinin internet kotasından düşmüyor. Ancak akıllı saat üzerinden veya saate yapılan sesli ve görüntülü aramalar kullanıcının mevcut operatör tarifesi üzerinden ücretlendiriliyor. Cihaz ve uygulama kombinasyonu ailelere iletişimde hem konfor hem de kontrol imkanı sunuyor.

HUAWEİ WATCH KİDS X1, BELİRLİ TURKCELL MAĞAZALARI VE PASAJ’DA SATIŞA SUNULDU.