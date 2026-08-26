Karaman'da erkenci gala hasadı başladı, rekolte umut veriyor

Karaman'da erkenci gala hasadı başladı:

Türkiye'nin elma deposu kentlerinden Karaman'da yazlık Gala çeşidiyle erken elma hasadı resmen başladı. Bölgedeki bahçelerde başlayan toplama çalışmaları üreticilerde moral oluştururken, geçen yıl yaşanan donun etkisiyle kıt olan arzın bu yıl yerini yüksek rekolteye bıraktığı görülüyor.

Rekolte ve üretici beklentileri:

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, hasat alanındaki incelemelerde ildeki ağaç sayısının 15 milyonu geçen düzeyde olduğunu vurguladı ve kentte yaklaşık 800 bin ton ile tarihinin en yüksek rekoltesinin beklendiğini söyledi. Bayram, "Elma hasadı yazlık Gala çeşidiyle başlamış durumdadır. Hasadımız Kasım ayına kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.

Hasat süreci ve geçen yılın etkileri:

Bayram, bu yıl hasadın yaklaşık 60 gün süreceğini ancak bu sezonun 15 gün gecikmeyle başladığını aktardı. Geçen yıl ise yaşanan "asrın donu" nedeniyle ağaçlarda yüzde 90'a varan zarar oluştu; bu yıl ise üreticiler bereketli bir sezon yaşıyor.

Elma üreticisi Kadir Şahin de geçen yıl neredeyse ürün olmadığını, bu sene ise Karaman genelinde durumun çok iyi olduğunu belirtti. Toplanan yazlık Gala elmaları renk ve aromasıyla kısa süre içinde sofralara ulaşacak, hasat Kasım ayına kadar sürecek.

Karaman'da erkenci elma hasadı başladı: Rekolte yüksek