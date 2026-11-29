Kocasinan'da tarihi mirasın korunmasına yönelik çalışmalar sürüyor

Kocasinan Belediyesi, ilçedeki tarihi ve kültürel değerleri yaşatmak amacıyla düzenli bakım ve temizlik faaliyetlerini sürdürüyor. Molu Camii, 1713 yılında inşa edilmiş Osmanlı mimarisinin önemli örneklerinden biri olarak ilçenin öncelikli koruma alanları arasında yer alıyor.

Belediye ekipleri, caminin çevre düzenlemesi, genel bakım ve detaylı temizlik çalışmalarını Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüyor. Yapılan uygulamalarda, sadece dış yüzeylerin temizliği değil, halı, kapı, cam, ahşap ve kitaplık gibi iç mekân unsurlarına yönelik teknolojik ekipmanlarla kapsamlı temizlik sağlanıyor.

Çalışmanın kapsamı:

Çalışmalar; çevre düzenlemesi, peyzaj, yapısal bakım ile hijyen odaklı temizlik süreçlerini içeriyor. Ekipler, tarihi dokunun korunmasına zarar vermeden modern temizlik yöntemleri kullanarak eserlerin görünümünü ve kullanım koşullarını iyileştiriyor. Amaç, hem yapısal bütünlüğü korumak hem de vatandaşlara huzurlu bir ibadet ortamı sunmak.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Ecdadımızın bizlere emaneti olan eserleri korumak, yaşatmak ve hak ettiği değeri vermek için gece gündüz demeden çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan ayrıca ilçenin merkezinden en uzak kırsal mahalleye kadar hizmetlerin ulaştırıldığını ve tarihi eserlerin gelecek nesillere aktarılmasının görevleri olduğunu vurguladı.

Belediyecilik yaklaşımı:

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'nin köklü tarihi ve Molu Mahallesi'nin zengin geçmişine dikkat çekerek, "Her tarihi eser bir emanettir. Bu emanetlere sahip çıkmak, onları koruyarak gelecek nesillere aktarmak zorundayız" dedi. Belediyenin çalışmaları, hem kültürel mirasın korunması hem de toplumsal yaşam kalitesinin artırılmasına odaklanıyor.

Yetkililer, süregelen bakım programlarının düzenli aralıklarla tekrarlanacağını ve mahalle sakinlerinin ibadet yerlerini temiz ve güvenli koşullarda kullanmaya devam etmeleri için çalışmanın devam edeceğini bildirdi.

TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİN KORUNMASINA BÜYÜK ÖNEM VERDİKLERİNİ BELİRTEN KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, "ECDADIMIZIN BİZLERE EMANETİ OLAN ESERLERİ KORUMAK, YAŞATMAK VE HAK ETTİĞİ DEĞERİ VERMEK İÇİN GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ" DEDİ.