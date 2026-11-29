diyarbakır'da mazgal temizliği çalışmaları

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yağışlarda oluşabilecek su birikintileri ve taşkın riskini azaltmak amacıyla kent merkezindeki kapsamlı bir temizlik çalışması yürüttü. Çalışmada 21 cadde ve bulvardaki mazgal ve yağmur suyu ızgaraları elden geçirildi ve tıkanıklıklara karşı önlem alındı.

çalışmanın yapıldığı ilçeler ve cadde listesi:

Çalışmalar Bağlar, Kayapınar, Yenişehir ve Sur ilçelerinde gerçekleştirildi. Bağlar'da Çevlik Caddesi, Kamışlo Bulvarı, Yenihal 2. Caddesi, Orhan Doğan Caddesi, Siverek Caddesi ve Evrim Alataş Caddesi üzerinde temizlik yapıldı.

Kayapınar'da ekipler iki ayrı çalışma sahasında Diclekent Bulvarı, Selahattin Eyyubi Bulvarı, Tekel Caddesi, Abdülkadir Aksu Caddesi, Fırat Bulvarı ve Kayapınar Caddesi'ndeki mazgal ve yağmur suyu ızgaralarını temizledi.

Yenişehir ilçesinde Akkoyunlu Caddesi, Elazığ Bulvarı, Yaşar Kemal Caddesi ve Şehitlik Caddesi; Sur'da ise Gazi Caddesi, Turistik Caddesi, İnönü Caddesi, Melik Ahmet Caddesi ve Kıbrıs Caddesi üzerindeki ızgaralar müdahale edildi.

amaç ve beklenti:

Belediye yetkilileri, düzenli mazgal temizliğinin yağışlarda oluşabilecek su birikintileri ve taşkın riskini azaltmak bakımından önem taşıdığını vurguladı. Yapılan temizliklerin, yağışlı dönemlerde ulaşım ve altyapı üzerindeki olası olumsuz etkileri minimize etmesi hedefleniyor.

Çalışmalar ilgili caddelerde planlı şekilde yürütüldü ve ekiplerin müdahaleleriyle altyapı akışkanlığının korunması amaçlandı.

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DÖRT MERKEZ İLÇEDE 21 CADDE VE BULVARDAKİ YAĞMUR SUYU IZGARALARINDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI YÜRÜTTÜ.