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İstanbul sağanakla vuruldu, Şişli’de ağaçlar devrildi, Beşiktaş’ta rögarlar taştı

Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul’da etkili olan sağanak, Şişli’de ağaç devrilmelerine ve Beşiktaş Ulus’ta rögar taşkınlarına yol açtı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 18:46

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EDİTÖR: Aslı Han

İstanbul sağanakla vuruldu, Şişli’de ağaçlar devrildi, Beşiktaş’ta rögarlar taştı

İstanbul sağanakla karşı karşıya

Meteorolojinin uyarılarının ardından kente gelen sağanak yağış, kent yaşamını olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte görülen güçlü rüzgar bazı noktalarda ağaçların devrilmesine neden olurken, yollarda su birikintileri ve rögar taşmaları oluştu.

Şişli’de devrilen ağaçlar ve ulaşım

Şişli ilçesinin bazı mahallelerinde yağış ve rüzgara dayanamayarak devirilen ağaçlar, yolların bir bölümünde ulaşımın kontrollü sağlanmasına yol açtı. Belediye ve itfaiye ekipleri, güvenliği sağlamak ve trafiği açmak için olay yerlerinde çalışma yürütüyor.

Beşiktaş Ulus’ta rögar taşkınları

Beşiktaş Ulus bölgesinde ise rögarların taşması sonucu cadde ve sokaklarda su baskınları görüldü. Ekiplerin rögar temizliği ve su tahliyesi çalışmalarının sürdüğü, etkilenen noktalarda geçici trafik önlemleri alındığı bildirildi.

Yetkililer, benzer olumsuzlukların önlenmesi için yağış uyarılarını dikkate alarak hareket edilmesi gerektiğini vurguluyor. Çalışmalar tamamlanana dek sürücülerin ve yayaların dikkatli olması istendi.

ŞİŞLİ’DE AĞAÇLAR DEVRİLDİ

ŞİŞLİ’DE AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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