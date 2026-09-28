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Valiz suç delili oldu: Manavgat'ta 6 bin 540 sentetik hap ele geçirildi

Antalya'da, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen operasyonda bir valizde 6 bin 540 sentetik hap ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 18:40

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Valiz suç delili oldu: Manavgat'ta 6 bin 540 sentetik hap ele geçirildi

Olayın özeti:

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda ve uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında yürüttüğü operasyonda bir valizde 6 bin 540 adet sentetik hap ele geçirildi.

Operasyon ve deliller:

Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen aramada, ekiplerin bulduğu valizdeki sentetik haplar kayda geçirildi ve soruşturma dosyasına dahil edildi.

Şüphelinin hukuki durumu:

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

ANTALYA&#039;NIN MANAVGAT İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 6 BİN 540 SENTETİK HAP ELE...

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 6 BİN 540 SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ, GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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