Valiz suç delili oldu: Manavgat'ta 6 bin 540 sentetik hap ele geçirildi

Olayın özeti:

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda ve uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında yürüttüğü operasyonda bir valizde 6 bin 540 adet sentetik hap ele geçirildi.

Operasyon ve deliller:

Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen aramada, ekiplerin bulduğu valizdeki sentetik haplar kayda geçirildi ve soruşturma dosyasına dahil edildi.

Şüphelinin hukuki durumu:

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 6 BİN 540 SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ, GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.