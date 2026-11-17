olayın gelişimi:

Olay, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren Merve Eczanesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Eczaneye gelen 41 yaşındaki M.C., zeytin ağacından düştüğünü söyleyerek ağrı kesici istedi. İlaç verildiği sırada M.C. aniden fenalaşarak yere yığıldı ve başını dolaba çarptı; bu sırada dili boğazına kaçtı.

eczacının müdahalesi:

Eczane personeli ve eczacı Bekir Bali tarafından anında müdahale edildi. Bali, hastanın bilincini geri kazanması için hızlıca solunum yolunu açtı ve dilin tıkadığı yolu temizledi. O anları anlatan Bali, olayın gelişimini şu sözlerle aktardı:

Kendisi 3 metre civarında bir yükseklikten, zeytin ağacından zeytin toplarken düştüğünü ifade etti. Sırt üstü düşmüş. Bacağında bir çekme olduğunu ve ağrısı olduğunu söyledi. Biz ona evet geçici olarak bir ağrı kesici verebiliriz size ama mutlaka bir ortopedi ya da nöroloji doktoruna görünmeniz gerekir, bir MR, tomografi gibi tetkikler gerektiğini söyledik. O da tamam dedi. Ben de çalışma arkadaşlarıma gerekli ilaçla ilgili talimatı verdim. İlacını veriyorlardı. O sırada birden ses duyduk ve hastamız birden yere düştü. Kafasını da tezgaha çarptı. Hastayı hemen koma pozisyonuna aldık ve dili boğazına kaçmasın diye ağzını açık tutmaya çalıştık. Diline ufak bir müdahale yaptık. Ve solunum yolunu açtık hastanın. Bu sayede 112’yi beklerken hastamız tekrar kendine geldi ve konuşur hale geldi. Daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

sağlık durumu ve kameraya yansıyan anlar:

Olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan hasta, durumu stabil hale geldikten sonra ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi acil servisine sevk edildi. Hastanın daha sonra taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sırasında eczanede yaşanan kısa süreli panik ve müdahale anları ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BURSA'DA AĞRI KESİCİ ALMAK İÇİN GELDİĞİ ECZANEDE FENALAŞIP YERE YIĞILAN ADAMIN BOĞAZINA KAÇAN DİLİNİ ECZACI ÇIKARTARAK HAYATINI KURTARDI