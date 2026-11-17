sanayi mahallesi'nde yeni yaşam alanı hizmete girdi

Şehitkamil Belediyesi tarafından Sanayi Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 6 bin 500 metrekarelik park, mahalle sakinlerinin kullanımına açıldı. Açılışın ardından çocuklar oyun alanlarında vakit geçirirken, yetişkinler de spor ve yürüyüş alanlarında yeni mekânın sunduğu imkânlardan yararlanmaya başladı.

parkın sunduğu alanlar:

Mahalleye kazandırılan park, farklı yaş gruplarının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlandı. Alan içinde yer alan sentetik futbol sahası, spor yapmak isteyenler için düzenlenmiş fitness ekipmanları, çocukların güvenle oynayabileceği oyun grupları ve geniş yürüyüş yolları, parkı kapsamlı bir sosyal yaşam alanı haline getiriyor. Ayrıca yapılan peyzaj çalışmaları parka estetik ve ferah bir görünüm kazandırdı.

mahalle sakinlerinin tepkisi:

Parkın açılmasıyla özellikle çocukların neşesi göze çarptı; yeni oyun alanlarında arkadaşlarıyla oynayan çocuklar alanı doldurdu. Aileler, çocuklarının güvenle vakit geçirebileceği ve aynı zamanda spor yapıp yürüyüşe çıkabilecekleri bir sosyo-kültürel mekânın mahallelerine kazandırılmasından memnuniyetini dile getirdi. Mahalle halkı, yapılan çalışmadan dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Belediye yetkilileri, ilçenin dört bir yanında benzer projelerin devam edeceğini belirterek, daha yeşil ve yaşanabilir bir Şehitkamil hedefine yönelik çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı. Yeni park, hem çocuklar hem de yetişkinler için günlük yaşam kalitesini artıran bir merkez olarak mahalleye yeni bir görünüm kazandırdı.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ TARAFINDAN SANAYİ MAHALLESİ’NDE YAPIMI TAMAMLANAN 6 BİN 500 METREKARELİK PARK VATANDAŞLARIN HİZMETİNE SUNULDU. PARKIN AÇILMASIYLA ÇOCUKLAR OYUN ALANLARINDA DOYASIYA EĞLENİRKEN, AİLELER DE YENİ YAŞAM ALANININ KEYFİNİ ÇIKARDI.