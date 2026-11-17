Manisa buluşması, savunma sanayisinin yeni işbirliklerini hedefliyor

Manisa'da düzenlenen Savunma Sanayii İl Buluşmaları programına Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ile çok sayıda kamu, üniversite ve sanayi temsilcisi katıldı. Programda, Türkiye savunma sanayisinin son dönemdeki ihracat performansı, yerli üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve Manisa merkezli kümelenme hamleleri ele alındı.

Manisa'da kümelenme ve firmaların rolü:

Manisa Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği (MANSA) Başkanı Cihangir Cebeci, derneğin kuruluş amacını ve yürüttükleri çalışmaları anlattı. Cebeci, derneğin sadece bir kayıt örgütü olmayıp, komitelerle işleyen kurumsal bir yapıya dönüştüğünü söyledi ve Ege Bölgesi'ndeki boşluğu doldurmayı hedeflediklerini belirtti.

Cebeci, yaptıkları çalışmalarda 20 farklı sektörü ham maddeden son ürüne kadar kapsayacak şekilde bir araya getirdiklerini, önceliklerinin nitelikli üye sayısı, AS9100 ve EYDEP altyapısının oluşturulması ve firmaların SSB kayıtlarının tamamlanması olduğunu vurguladı. Ayrıca MANSA'nın, ROKETSAN, ASELSAN, HAVELSAN ve TUSAŞ başta olmak üzere ana yüklenicilerle iletişim halinde olduğunu söyledi.

Yetkililer, Manisa'da 95 firmanın savunma sanayisi kuruluşlarıyla çalıştığını ve bunun yaklaşık 153 milyon dolar tutarında bir iş hacmine karşılık geldiğini ifade etti. Kurumların hedefi, Manisa firmalarını tedarik zincirinin ötesine taşıyarak ana tedarikçi ve son ürün üreticisi konumuna getirmek.

İhracat ivmesi, kilogram başı değer ve hedefler:

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün konuşmasında sektörün 2012'den bu yana toplam 56 milyar dolar ihracat yaptığını, bunun 30 milyar doların üzerindeki bölümünün son üç yılda gerçekleştiğini belirtti. Görgün, savunma ve havacılık ihracatının 10 milyar doları aştığını ve bunun %56'sının NATO ve müttefik ülkelere gerçekleştirildiğini aktardı.

Görgün ayrıca son 12 aylık ihracatın 11 milyar dolar seviyesinde olduğunu, 2026 için şu ana kadar imzalanan sözleşmelerin değerinin 16 milyar dolar'ı aştığını ve yıl sonuna kadar bunun 20 milyar dolar'a ulaşmasının beklendiğini söyledi. Türkiye'nin şu an savunma sanayi ihracatında dünyanın 11. sırasına yerleştiğini ve yakında ilk 10'a girme hedefi olduğunu ifade etti.

Sektörün katma değerine dikkat çeken Görgün, kilogram başına ihracat değerinde Türkiye ortalamasının yaklaşık 1,6 dolar iken savunma ve havacılıkta bu değerin 65 dolar olduğunu belirterek, bunun ülke ortalamasının yaklaşık 40 katı olduğuna işaret etti. Bu farkın arkasında mühendislik, yazılım, malzeme bilgisi ve sistem geliştirme kabiliyetlerinin bulunduğunu söyledi.

Görgün, füze projelerine de değinerek Bora ile kazanılan birikimin Tayfun ile ileri taşındığını ve seri üretim ile teslimatların arttığını vurguladı. Ayrıca NATO Edge etkinliğine örnek vererek, etkinlikte 30 Türk firmasının yer aldığını fakat Manisa'dan henüz stant açan firma olmadığını belirtti; Manisalı firmaların uluslararası platformlarda görünürlüğünü artırma çağrısı yaptı.

Programda söz alan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, sanayi altyapısının AR-GE, teknoloji ve uluslararası rekabet açısından önemine dikkat çekerken, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ise Manisa'nın güçlü üretim altyapısını savunma ve havacılık sanayisine taşıma zamanının geldiğini ifade etti.

Görgün, Manisa'daki sanayicilere MANSA üzerinden birliktelik çağrısı yaparak bilgi, tecrübe ve imkanların kümelenme yoluyla bir araya getirilmesini istedi. Konuşmanın sonunda programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti; etkinliğe Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Besim Dutlulu ve çok sayıda kamu, oda ve sanayi temsilcisinin katıldığı bildirildi.

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