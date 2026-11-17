Manisa buluşması ve kümelenme hedefi:

Manisa'da düzenlenen Savunma Sanayii İl Buluşmaları, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ile çok sayıda kamu, üniversite ve sanayi temsilcisini bir araya getirdi. Etkinlikte konuşan Manisa Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği (MANSA) Başkanı Cihangir Cebeci, derneğin kuruluş amacını ve yürüttükleri çalışmaları detaylandırdı. Cebeci, Manisa'da farklı sektörleri bir arada toplayan bir kümelenme modeli kurmayı hedeflediklerini; ham maddeden son ürüne, paketlemeden ana tedarikçiliğe kadar geniş bir ekosistemi kapsadıklarını belirtti.

Cebeci, kuruluş yaklaşımını kurumsal bir şirket modeline benzeterek, komiteler ve nitelikli üyelik anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi. Vurguladığı öncelikler arasında AS9100 ve EYDEP altyapısının hazırlanması ile firmaların Savunma Sanayii Başkanlığı kayıt süreçlerinin tamamlanması yer aldı. MANSA'nın, ROKETSAN, ASELSAN, HAVELSAN ve TUSAŞ gibi ana oyuncularla iletişim kurduğunu ve bölgesel tedarik zincirine katılımı hedeflediğini aktardı.

Manisa'nın potansiyeli ve yerel adımlar:

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, kentin güçlü sanayi altyapısı, organize sanayi bölgeleri ve yetişmiş insan kaynağının savunma ve havacılık sektörüne aktarılması gerektiğini belirtti. Yenişehirlioğlu, Manisa'nın üretim gücünü yüksek teknoloji gerektiren alanlarla buluşturmanın yeni yatırımlar ve ortaklıklar için kapı açacağını kaydetti.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan ise savunma sanayisinin yalnızca askeri kabiliyetleri geliştirmekle kalmayıp, teknoloji ve uluslararası rekabet açısından da anahtar rol oynadığını söyledi. Özkan, Manisa'nın artık tedarik zincirinin ötesinde; AR-GE, teknoloji ve değer üreten bir aktör olmayı hedeflediğini vurguladı. Bu hedefe ulaşmak için mevcut firma envanterinin güncellenmesi, koordinasyon ağının kurulması ve çalışmaların eylem planına dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti.

Manisa'dan küresel platformlara çağrı:

Görgün, Manisa'daki buluşmanın kentteki firmaların uluslararası platformlarda daha görünür olmasını sağlamak üzere düzenlendiğini söyledi. NATO Edge etkinliğine dikkat çeken Görgün, söz konusu etkinliğin ittifakın teknoloji ihtiyaçlarını sanayi çözümleriyle buluşturduğunu ve firmalara doğrudan temas imkanı sunduğunu aktardı. Bu yıl etkinlikte 30 Türk firmanın stant açtığını, ancak Manisa'dan henüz katılım olmadığını belirterek Manisalı firmaları bu tür seçkin platformlarda görmek istediklerini söyledi.

İhracat ivmesi ve stratejik kazanımlar:

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye'nin savunma sanayinde kaydettiği dönüşümü rakamlarla açıkladı. Görgün'e göre, verilerin düzenli tutulmaya başlandığı 2012 yılından bu yana sektör 56 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi ve bunun 30 milyar doların üzerinde bölümü son üç yılda yapıldı. Görgün, ihracat ivmesinin arkasında sistemlerin muharebe sahasında kendini kanıtlaması ve üst düzey savunma sanayi diplomasisinin bulunduğunu vurguladı.

Başkanlığın son 12 aylık ihracatının 11 milyar dolar civarında olduğunu, 2026 yılında imzalanan sözleşmelerin değerinin ise şu ana kadar 16 milyar doları aştığını ve yıl sonuna kadar 20 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini söyledi. Türkiye'nin dünya savunma sanayi ihracatçıları arasında 11. sırada yer aldığına değinen Görgün, ilk 10'a girme hedefini paylaştı.

Katma değer ve teknoloji yoğun üretimin önemine işaret eden Görgün, kilogram başına ihracat değerinde savunma ve havacılığın ülke ortalamasından ciddi biçimde ayrıştığını ifade etti: Türkiye ortalaması kilogram başına yaklaşık 1,6 dolar iken savunma ve havacılıkta bu rakam 65 dolar civarında bulunuyor; bu da ülke ortalamasının yaklaşık 40 katı bir fark anlamına geliyor.

Stratejik projeler ve yerli yetkinlik:

Görgün, seri üretimdeki sistem teslimatlarının arttığını ve geliştirme sürecini tamamlamış yeni sistemlerin seri üretime hazırlandığını belirtti. Füze projelerine özel vurgu yapan Görgün, Bora ile kazanılan birikimin Tayfun ile ileri taşındığını; bu projelerin Türkiye'nin savunma sanayinde uzun vadeli birikimini temsil ettiğini söyledi. Bu programların arkasında binlerce firmanın ve on binlerce mühendis, teknisyen ve işçinin emeği olduğunu ekledi.

Konuşmasını MANSA'ya bir çağruyla tamamlayan Görgün, Manisalı sanayicilerin mevcut projelerde ve platformlarda mutlaka pay sahibi olması gerektiğini vurguladı. MANSA'nın kurulduğu bu yıl 50'den fazla üyeye ulaştığını hatırlatan Görgün, kümelenme aracılığıyla bilgi, tecrübe ve imkanların bir araya getirilmesini istedi.

Programda ayrıca Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, MHP Manisa İl Başkanı Nurullah Savaş, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz ile OSB ve iş insanları yer aldı. Görgün, konuşmasının sonunda programın düzenlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

Manisa buluşması, yerel üretim kapasitesini savunma sanayiinin yüksek teknoloji alanlarıyla buluşturma amacı taşıyan somut adımların atılmasına zemin hazırlamayı hedefliyor. Etkinlik, hem kentteki firmaların SSB kayıt süreçlerini hızlandırmak hem de uluslararası platformlarda Türkiye'nin yerli çözümlerini daha etkin şekilde temsil etmek için bir başlangıç niteliği taşıyor.

PROGRAMIN SON KONUŞMASINI YAPAN SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI PROF. DR. HALUK GÖRGÜN, MANİSA’NIN GÜÇLÜ ÜRETİM ALTYAPISININ SAVUNMA SANAYİSİ AÇISINDAN ÖNEMLİ FIRSATLAR BARINDIRDIĞINI SÖYLEDİ.