Edebiyatla gençlerin dünyasını genişleten eğitimci yazar Hakkâri'de

Hakkâri Kitap Fuarı'nda okurlarla buluşma

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan eğitimci ve yazar Nisa Günbeyi, Hakkâri Kitap Fuarı kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Fuarda düzenlenen söyleşilerde Günbeyi, yazarlık yolculuğunu, kaleme aldığı eserleri ve eğitim hayatındaki gözlemlerini samimi bir dille anlattı. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan yazar, okuma alışkanlığının ve hayal kurmanın bireyin düşünce dünyasını nasıl beslediğini vurguladı.

Gençlerle söyleşi ve edebiyat vurgusu:

Günbeyi, gençlerle kurduğu diyaloğunda edebiyatın sadece bir hikâye anlatma aracı olmadığını; eleştirel düşünceyi, empatiyi ve ifade yeteneğini geliştiren bir alan olduğunu aktardı. Okuma önerileri ve yazma pratikleri hakkında pratik tavsiyeler veren yazar, hayal gücünü beslemenin yollarına değindi ve katılımcıların sorularını yanıtladı. Söyleşiler boyunca öğrencilerin aktif katılımı, etkinliğin coşkusunu artırdı.

Eserleri ve eğitimci kimliği:

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ödüle layık görülen çalışmalarıyla tanınan Günbeyi, eğitimcilik mesleğini sürdürürken edebiyat üretimini de devam ettiriyor. Yazarın eserleri arasında Düşler Bahçesi, Keşifler Adası, Kanatlarımın Yolculuğu, Ruhumuzu Keşfetmek, Filistin’e 40 Kelam ve Minik Kalemlerden Dev Mısralar: Filistin ile Minik Kalemlerden Dev Mısralar: Doğu Türkistan yer alıyor. Günbeyi, öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek edebiyatın gençlerin düşünce dünyasına sunduğu katkının altını çizdi ve benzer etkinliklerin artmasının önemine dikkat çekti.

EĞİTİMCİ VE YAZAR NİSA GÜNBEYİ, HAKKÂRİ KİTAP FUARI KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELEREK YAZARLIK SERÜVENİNİ VE ESERLERİNİ ANLATTI.