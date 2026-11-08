Polateli'de çiftçilere traktör güvenliği uygulamalı bilgilendirme

Polateli'de denetim ve bilgilendirme faaliyeti

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timince, traktör ve tarım araçlarının karıştığı trafik kazalarının önlenmesine yönelik Polateli ilçesinde denetim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Sürücülere verilen bilgilendirme:

Faaliyet kapsamında traktör ve tarım aracı sürücülerine trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapılarak bilgilendirici materyaller dağıtıldı. Denetimler sırasında sürücülere, araç güvenliği, işaretlemeler ve yola çıkmadan önce alınması gereken önlemler anlatıldı.

Etkinliğin amacı:

Yapılan açıklamada, denetim ve bilgilendirme faaliyetinin trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

KİLİS'TE TRAKTÖR SÜRÜCÜLERİNE TRAFİK GÜVENLİĞİ BİLGİLENDİRMESİ