Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Trafik bilinci genç yaşta: öğrenciler eğitim parkında uygulamalı ders aldı

Bilecik’te Atatürk İlkokulu öğrencileri, Trafik Denetleme Şube ekipleri tarafından 'Birlikte Güvenli Gelecek Projesi' kapsamında Trafik Eğitim Parkı'nda trafik eğitimi aldı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 11:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Trafik bilinci genç yaşta: öğrenciler eğitim parkında uygulamalı ders aldı

Atatürk İlkokulu öğrencilerine Trafik Eğitim Parkı'nda uygulamalı eğitim

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk İlkokulu öğrencilerine 'Birlikte Güvenli Gelecek Projesi' kapsamında Trafik Eğitim Parkı'nda eğitim düzenledi. Eğitimde öğrencilere trafik kuralları, trafikte saygı ve trafikte temel davranış şekilleri hakkında bilgi verildi.

Eğitimin içeriği:

Program kapsamında yaya güvenliği, kavşaklarda dikkat edilmesi gerekenler ve yaya geçidi kullanımı gibi temel konular uygulamalı olarak gösterildi. Ekipler, sahada yapılan uygulamalarla çocukların öğrendiklerini pekiştirmesine yardımcı oldu. Trafik Eğitim Parkı ortamı, teorinin pratiğe dönüştürülmesine uygun bir eğitim alanı sundu.

Hedef ve devamlılık:

Eğitimin hedefi, geleceğin bilinçli bireylerini yetiştirerek öğrencilerin trafik kurallarına duyarlı hale gelmesini sağlamaktı. Yetkililer, benzer eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceğini belirterek okul temelli trafik eğitimlerinin devam edeceğini vurguladı.

BİLECİK&#039;TE ÖĞRENCİLERE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ.

BİLECİK'TE ÖĞRENCİLERE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muğla'da STEM çalıştayında öğretmenlerden iki yenilikçi saha projesi
images

Polateli'de çiftçilere traktör güvenliği uygulamalı bilgilendirme
images

Edebiyatla gençlerin dünyasını genişleten eğitimci yazar Hakkâri'de
images

Hakkâri'de gençlerin dünyasını genişleten 56 yayınevli kitap fuarı açıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Emek hareketi COP31'de görünür olacak: Memur-Sen ve ILC paneller, sergi ve çağrıyla

Hacı Bayram çevresinde kapsamlı dönüşüm: Ulus'a polisevi ve tarihî doku önceliği

Sinop’ta yüksek kesimlerde kar yaşamı zorlaştırdı: 20 köy yolu ulaşıma kapandı

İlkadım, Samsun’un tarihini ve projelerini İstanbul’a taşıdı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Gençlerin sahadaki gücü Lefke'de öne çıktı

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı