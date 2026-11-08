Trafik bilinci genç yaşta: öğrenciler eğitim parkında uygulamalı ders aldı

Atatürk İlkokulu öğrencilerine Trafik Eğitim Parkı'nda uygulamalı eğitim

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk İlkokulu öğrencilerine 'Birlikte Güvenli Gelecek Projesi' kapsamında Trafik Eğitim Parkı'nda eğitim düzenledi. Eğitimde öğrencilere trafik kuralları, trafikte saygı ve trafikte temel davranış şekilleri hakkında bilgi verildi.

Eğitimin içeriği:

Program kapsamında yaya güvenliği, kavşaklarda dikkat edilmesi gerekenler ve yaya geçidi kullanımı gibi temel konular uygulamalı olarak gösterildi. Ekipler, sahada yapılan uygulamalarla çocukların öğrendiklerini pekiştirmesine yardımcı oldu. Trafik Eğitim Parkı ortamı, teorinin pratiğe dönüştürülmesine uygun bir eğitim alanı sundu.

Hedef ve devamlılık:

Eğitimin hedefi, geleceğin bilinçli bireylerini yetiştirerek öğrencilerin trafik kurallarına duyarlı hale gelmesini sağlamaktı. Yetkililer, benzer eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceğini belirterek okul temelli trafik eğitimlerinin devam edeceğini vurguladı.

BİLECİK'TE ÖĞRENCİLERE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ.