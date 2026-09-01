Edirne otogarındaki yangın: ağır yaralanan genç kurtarılamadı

Edirne Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde çıkan yangında yaralanan 27 yaşındaki Emre Koçer, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay, yakınlarını ve kenttekileri yasa boğdu.

Olay ve müdahale:

Yangın sonrasında sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emre Koçer, durumunun ağır olması üzerine İstanbul'a sevk edildi. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Tedavi süreci ve soruşturma:

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Koçer hastanede hayatını kaybetti. Vefatı, ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye yol açarken, yangının çıkış nedeni ve olayın ayrıntılarına ilişkin incelemenin sürdüğü belirtildi.

OTOGAR YANGIN