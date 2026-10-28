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Edirne’de 103 yıllık gurur: öğrenciler bando ve kortejle cumhuriyet’i selamladı

29 Ekim kutlamalarında Edirne’de öğrenciler bando eşliğinde kortej yürüyüşü yaptı; Atatürk Anıtı’ndaki törene protokol ve vatandaşlar katıldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 15:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Edirne’de 103 yıllık gurur: öğrenciler bando ve kortejle cumhuriyet’i selamladı

Edirne’de 29 Ekim kutlamaları

Edirne’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı coşku içinde kutlandı. Günün ilk saatlerinde okullardan başlayıp Atatürk Anıtı önünde son bulan törenlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kutlamalar boyunca kortejler, bando ve resmi protokol etkinlikleri Cumhuriyet ruhunu yansıttı.

törenin akışı:

Lise öğrencilerinden oluşan tören ekibi bando eşliğinde okul sıralarından yürüyüşe geçerek Atatürk Anıtı'na kadar kortej oluşturdu. Öğrencilerin geçişi vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı ve birçok kişi bu anları telefonlarına kaydetti. Anıttaki program, çelenk sunumu ile başladı; saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin sonunda hatıra fotoğrafı çekilmesiyle etkinlik resmi olarak sona erdi. Günün akışı, bando performansı ve kortej yürüyüşüyle Edirne sokaklarında Cumhuriyet coşkusunun hissedilmesini sağladı.

katılımcılar ve programın devamı:

Törene Edirne Valisi Yunus Sezer, 54. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert ve Edirne Cumhuriyet Başsavcı Vekili Alican Gümüş başta olmak üzere Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman, Edirne Baro Başkanı Özgür Yıldırım, Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Jandarma Komutanı Kasım Ermiş, siyasi parti temsilcileri, gaziler, şehit aileleri, kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kutlamalar, 29 Ekim Çarşamba günü de sürecek. Edirne Valisi Yunus Sezer saat 10.15'te makamında tebrikleri kabul edecek; ardından saat 11.00'de Atatürk Bulvarı'nda düzenlenecek program ve geçit töreniyle Cumhuriyet coşkusu devam edecek.

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Edirne'de Cumhuriyet'in 103. yılına coşkulu kutlama

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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