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gaziantep’te öğle sonrası başlayan sağanak şehir yaşamını olumsuz etkiledi

Gaziantep'te öğle saatlerinde başlayan yoğun sağanak cadde ve sokaklarda su birikintilerine, otoyol ve merkezde kazalara yol açtı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 16:32

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EDİTÖR: Aslı Han

gaziantep’te öğle sonrası başlayan sağanak şehir yaşamını olumsuz etkiledi

Sağanak sonrası kentte genel durum

Gaziantep'te öğle saatlerinden sonra aniden etkisini artıran yağış, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede yoğunlaşan yağmur sonucunda cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı noktalarda ise küçük çaplı sel görüldü.

ulaşımda aksamalar ve kazalar:

Yağışın etkisiyle özellikle otoyol ve kent merkezinin bazı bölgelerinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Bölgede maddi hasarlı ve yaralanmalı trafik kazaları meydana geldi; sürücüler su birikintileri ve görüş mesafesindeki düşüş nedeniyle zor anlar yaşadı.

hava durumu beklentisi ve yerel etkiler:

Yetkililerin paylaştığı bilgiler doğrultusunda, kentte yağışın hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Oluşan su birikintileri ve küçük çaplı sel vakaları, günlük yaşamda kısa süreli kesintilere yol açarken, vatandaşların ulaşım planlarını etkiledi.

Gaziantep&#039;te sağanak sonrası sürücüler zor anlar yaşadı

Gaziantep'te sağanak sonrası sürücüler zor anlar yaşadı

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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