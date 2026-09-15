Edirne'de Bosna köyü yolunda farlara yakalanan tilkinin kıvrak kaçışı kamerada

gece yolunda aracın kamerasına takıldı

Edirne Merkez'e bağlı Bosna köyü yolunda, gece saatlerinde ilerleyen bir hafif ticari aracın farlarına takılan tilkinin kaçış anı, aracın kamerasına yansıdı. Kısa süreli yolda koşan hayvanın hareketleri, saniye saniye kaydedildi.

görüntüdeki anlar:

Kayıtta, aracın önünde bir süre koşan tilkinin daha sonra ani bir hamleyle yol kenarına yöneldiği ve çalılıkların arasına girerek kaybolduğu görülüyor. O anlar, aracın kamera kayıtlarında net şekilde izlenebiliyor.

doğal yaşam ve trafik etkileşimi:

Bu tür kayıtlar, gece saatlerinde yollarda görülebilen yabani hayvan hareketliliğini gözler önüne seriyor. Sürücülerin dikkatini çeken görüntüler, hem doğa hem de trafik güvenliği açısından dikkat çekici anlar sunuyor.

EDİRNE'DE KÖY YOLUNA ÇIKAN BİR TİLKİ, ARAÇ KAMERASI KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ.