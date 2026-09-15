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Suşehri'ne 1 megavatlık güneş yatırımı: yerel enerji üretimi ön plana çıktı

Suşehri Belediyesi, Taşköprü mahallesindeki 18 bin metrekarelik alana kurduğu 1 megavat kapasiteli güneş enerji santralini törenle hizmete açtı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 10:34

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EDİTÖR: Aslı Han

Suşehri'ne 1 megavatlık güneş yatırımı: yerel enerji üretimi ön plana çıktı

yerel üretimi hedefleyen yeni yatırım:

Suşehri Belediyesi tarafından, yenilenebilir enerjiye destek amacıyla Sivas’ın Kelkit Vadisi'nde hayata geçirilen güneş enerji santrali törenle hizmete açıldı. Tesis, Taşköprü mahallesi içme suyu arıtma tesisinin bulunduğu bölümde ayrılan alanda konumlandırıldı ve bölge enerji arzına katkı sağlamayı hedefliyor.

tesis özellikleri:

Santral, 18 bin metrekarelik bir alana kuruldu ve 1 megavat (1 MW) kapasiteyle elektrik üretebilecek şekilde projelendirildi. Belediye yetkilileri, tesisin yıllık üretiminin yaklaşık 500 konutun elektrik ihtiyacını karşılayacağını belirtti. Bu özellikler, projenin yerel enerji arzını güçlendirme ve belediye hizmetlerini destekleme amacını ortaya koyuyor.

tören ve yetkili açıklamaları:

Açılışta konuşan Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, projenin seçim vaatlerinden biri olduğunu ve halkla paylaşılan hizmetlerin büyük bölümünü hayata geçirdiklerini vurguladı. Başkan Kayaoğlu, tesisin tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, yaptıkları çalışmaların destek ve dualarla sürdüğünü ifade etti.

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ise konuşmasında tarım ve enerjinin toplum için hayati önem taşıdığını belirtti ve belediye ile proje ekibine teşekkür etti. Özyürek, yapılan hizmetlerin halkın yaşam kalitesini artırmaya dönük olduğunu söyleyerek, görev sürelerinin gelip geçici olduğunu; önemli olanın hizmet üretmek olduğunu kaydetti.

devreye alma ve toplumsal yankı:

Tören, İlçe Müftüsü Adem Yılmaz tarafından yapılan duanın ardından kurdele kesimi ve butonlara basılarak santralin şebekeye enerji vermesiyle tamamlandı. Yerel yetkililer, projenin hem belediye hizmetlerine doğrudan katkı sağlayacağını hem de Suşehri'nin yenilenebilir enerjiye yönelik adımlarının somut bir örneği olduğunu ifade etti.

Bu yatırım, bölgedeki altyapı çalışmalarının bir parçası olarak sunuluyor; belediyenin enerji üretimine doğrudan dahil olması, kentin enerji kaynaklarını çeşitlendirme ve dışa bağımlılığı azaltma hedefleriyle örtüşüyor.

MHP SİVAS MİLLETVEKİLİ AHMET ÖZYÜREK (SOLDA) VE SUŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANI AHMET AYHAN KAYAOĞLU...

MHP SİVAS MİLLETVEKİLİ AHMET ÖZYÜREK (SOLDA) VE SUŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANI AHMET AYHAN KAYAOĞLU (SAĞDA) KONUŞMA YAPTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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