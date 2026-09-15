Teos'ta PHANTOM-X overall şampiyonu oldu, TERAPIA en büyük balığı yakaladı

StafuPro Tuna Masters TEOS 2026 etabı, Seferihisar Sığacık açıklarında 12-13 Eylül tarihlerinde gerçekleşen iki günlük mücadeleyle tamamlandı. Turnuvada dev mavi yüzgeçli orkinoslar (bluefin) tartıya getirildi; PHANTOM-X 912 puanla overall şampiyonluğa uzanırken, Urlalı TERAPIA ekibi 166 kilogramlık avıyla "En Büyük Balık" ödülünü kazandı. Sonuçlar, sezon şampiyonunu belirleyecek olan 17-20 Eylül tarihli Alaçatı etabına taşındı.

turnuva ve katılımcı profili:

Türkiye'nin en prestijli açık deniz sportif balıkçılık organizasyonlarından Tuna Masters 2026'nın ilk ayağı Teos Marina ev sahipliğinde düzenlendi. Organizasyon Murat İyriboz ve Elvio Pennetti öncülüğünde 12-13 Eylül tarihlerinde yapıldı ve aralarında deneyimli ekiplerin de bulunduğu tekneler Ege'nin derin sularında dev bluefin orkinosların peşine düştü. Yarışmacılar, hem Teos ayağı içindeki sıralamayı hem de Teos ile Alaçatı etaplarında elde edilecek puanların toplamıyla belirlenecek "Tuna Masters of the Year" şampiyonluğu için mücadele verdi.

PHANTOM-X'in başarısı ve günlük sonuçlar:

PHANTOM-X ekibi (Volkan Önterlikçi, Hüseyin Çelimli, Bora Güler ve Taha Başata) turnuvanın ilk gününde yakaladıkları 152 kilogramlık bluefin ile dikkat çekti. Bluefin için uygulanan kilogram başına 6 puan sistemi üzerinden ekip 912 puan toplayarak liderliğini turnuva boyunca korudu ve Overall Şampiyonluk Kupası'nı kazandı. İlk gün sonunda VENOM V 77,8 kg ile ikinci, BAD TRIP 61,65 kg ile üçüncü oldu; ilk gün tartıya getirilen toplam ağırlık 790,98 kg olarak kaydedildi ve 14 tekne balık getirdi.

terapia'nın dev avı ve puan katkısı:

Turnuvanın ikinci gününde Urlalı TERAPIA ekibi (Anıl Bircan, Erim Eruz ve Orkun Boyacıoğlu) tartıya 166 kilogram ağırlığında mavi yüzgeçli orkinos getirdi ve "En Büyük Balık" ödülünün sahibi oldu. Kurallar gereği bu av overall klasmanına dahil edilmezken, ekibe sezon puan tablosunda önemli avantaj sağlayan 996 puan kazandırdı.

kürsü mücadeleleri ve diğer ödüller:

Genel klasmanda SHADOWFIN (Rıza Berk Akın, Tugay Güneş, Deniz Çetin, Vahdet Cevizci) toplam 119,4 kg ile 716 puan toplayarak ikinci sırada yer aldı. PLANA ekibi (Gökhan Plana, Burak Tanrısever, Tayfun Paşaoğlu, Semih Yeşilyurt) iki büyük orkinosun katkısıyla toplam 96,8 kg ve 581 puanla üçüncülüğü aldı. Jüri Özel Ödülü ise FRIENDSHIP ekibine verildi.

ödül töreni ve takdimler:

Teos etabının ardından düzenlenen törenle kupalar sahiplerine takdim edildi. Overall üçüncüsü PLANA'nın ödülünü Didem Demirsarn (AİATA), ikinci SHADOWFIN'in ödülünü DEPAR Motor'dan Vidal İtkin sundu. Overall şampiyonu PHANTOM-X'in kupasını Teos Marina Müdürü Faruk Günlü verirken, turnuvanın en ağır balığını yakalayan TERAPIA ekibi ödülünü StafuPro temsilcileri Burak ve Merve Akkurt'tan aldı.

turnuvanın geçmişi ve sezonun geri kalanı:

Tuna Masters Teos macerası 2016'da başladı ve Teos Marina ile Sığacık açıkları, serinin iki ana rotasından biri haline geldi. 2019'da uygulamaya giren "Tuna Masters of the Year" sistemiyle sezon şampiyonu, Teos ve Alaçatı etaplarında toplanan puanların toplamına göre belirleniyor. Geçen yılın Teos ayağında Bluefin Teoss ekibi 185,5 kilogramlık avla en büyük balığı yakalamış ve 846,6 puanla o etabı kazanmıştı; sezon sonunda toplam 1356 puanla 2025 şampiyonu olmuşlardı. Bu yıl ise Teos etabında en ağır av TERAPIA'nın 166 kg'lık orkinosuyla kayıtlara geçti.

Teos ayağının tamamlanmasının ardından ekiplerin gözleri, sezonun seyrini belirleyecek olan ve 17-20 Eylül tarihlerinde Alaçatı'da düzenlenecek Tuna Masters etabına çevrildi. Hem overall klasmanı hem de "Tuna Masters of the Year" unvanı için kritik puanların dağıtılacağı ikinci etapta mücadele devam edecek.

VOLKAN ÖNTERLİKÇİ, HÜSEYİN ÇELİMLİ, BORA GÜLER VE TAHA BAŞATA’DAN OLUŞAN PHANTOM-X EKİBİ, 152 KİLOGRAMLIK BLUEFİN ORKİNOSTAN ELDE ETTİĞİ 912 PUANLA OVERALL ŞAMPİYONU OLDU.