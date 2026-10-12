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Edirne'de hasat dumanı: anız yakımları kentte hava kirliliği uyarısı

Edirne'de ekim ayında artan anız yakımları, binlerce dönüm araziden yükselen dumanla kent merkezinde hava kirliliğini kritik seviyeye taşıdı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Aslı Han

Edirne'de hasat dumanı: anız yakımları kentte hava kirliliği uyarısı

hasat dumanı Edirne merkezinde yoğunluğu artırdı

Edirne'de hasat sonrası tarlarda kalan anızların yakılması, sonbaharla birlikte yeniden arttı. Binlerce dönüm arazideki bu uygulama, özellikle çeltik ekili alanlardan yükselen dumanın kent merkezinde kirli bir hava tabakası oluşturmasına neden oldu. Olaylar ekim ayında da devam ediyor.

canlı yaşamı ve toprak üzerindeki etkiler:

Anız yakımı, yalnızca havayı kirletmiyor; tarlarda yuva yapan kuşlar, sürüngenler ve küçük memeliler alevler nedeniyle yaşam alanlarını kaybediyor. Ayrıca, yakma sonucu toprak yüzeyindeki organik maddelerin azalması ve yararlı mikroorganizmaların zarar görmesi toprağın verimliliğini düşürebiliyor.

sağlık riskleri ve alternatif öneriler:

Yoğun duman insan sağlığını olumsuz etkileyerek solunum yolu sorunlarını artırabilir. Uzmanlar, anız yakımının yerine anızların toprağa kazandırılması ve çevreye zarar vermeyen işleme yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor. Böylece hem hava kalitesi korunur hem de toprak yapısı iyileştirilebilir.

Yetkililer ve çiftçiler arasında uygulanabilecek pratik önlemler arasında hasat artıklarının mekanik olarak parçalanması, doğrudan toprağa karıştırılması veya kontrollü tarımsal uygulamalar yer alıyor. Edirne'de anız yakımının sürmesi halinde kent merkezindeki hava kirliliği konusu gündemde kalmaya devam edecek.

EDİRNE&#039;DE HAVA KİRLİLİĞİ KRİTİK SEVİYEYE ÇIKTI

EDİRNE'DE HAVA KİRLİLİĞİ KRİTİK SEVİYEYE ÇIKTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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