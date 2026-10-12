Edirne'de hasat dumanı: anız yakımları kentte hava kirliliği uyarısı

hasat dumanı Edirne merkezinde yoğunluğu artırdı

Edirne'de hasat sonrası tarlarda kalan anızların yakılması, sonbaharla birlikte yeniden arttı. Binlerce dönüm arazideki bu uygulama, özellikle çeltik ekili alanlardan yükselen dumanın kent merkezinde kirli bir hava tabakası oluşturmasına neden oldu. Olaylar ekim ayında da devam ediyor.

canlı yaşamı ve toprak üzerindeki etkiler:

Anız yakımı, yalnızca havayı kirletmiyor; tarlarda yuva yapan kuşlar, sürüngenler ve küçük memeliler alevler nedeniyle yaşam alanlarını kaybediyor. Ayrıca, yakma sonucu toprak yüzeyindeki organik maddelerin azalması ve yararlı mikroorganizmaların zarar görmesi toprağın verimliliğini düşürebiliyor.

sağlık riskleri ve alternatif öneriler:

Yoğun duman insan sağlığını olumsuz etkileyerek solunum yolu sorunlarını artırabilir. Uzmanlar, anız yakımının yerine anızların toprağa kazandırılması ve çevreye zarar vermeyen işleme yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor. Böylece hem hava kalitesi korunur hem de toprak yapısı iyileştirilebilir.

Yetkililer ve çiftçiler arasında uygulanabilecek pratik önlemler arasında hasat artıklarının mekanik olarak parçalanması, doğrudan toprağa karıştırılması veya kontrollü tarımsal uygulamalar yer alıyor. Edirne'de anız yakımının sürmesi halinde kent merkezindeki hava kirliliği konusu gündemde kalmaya devam edecek.

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