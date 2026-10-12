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Menteşe'de kış kursları kayıtları başladı: 29 branşta ücretsiz eğitim fırsatı

Menteşe Belediyesi'nin ücretsiz kış kurslarına kayıtlar 12 Ekim 2026'de başladı. 19 Ekim'de başlayacak 29 branşla çocuk ve yetişkinler başvurabiliyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:32

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Menteşe'de kış kursları kayıtları başladı: 29 branşta ücretsiz eğitim fırsatı

Menteşe'de kış kursları kayıtları başladı

Menteşe Belediyesi’nin çocuklara ve yetişkinlere yönelik ücretsiz kış kursları için kayıtlar 12 Ekim 2026 Pazartesi günü başladı. Kurslara katılmak isteyenler, kayıt ve başvuru süreci hakkında Menteşe Belediyesi Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinden bilgi alabilecekler.

kayıt ve başvuru bilgileri:

Kayıt işlemleri belediye tarafından ücretsiz olarak yürütülüyor. İlgililer, kursların başvuru koşulları, kontenjan ve program detayları için Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi ile iletişime geçebilirler. Erken başvuru kontenjan avantajı sağlayabilir.

kurs programı ve yaş grupları:

Sanattan spora toplam 29 farklı branşta düzenlenecek kurslar, katılımcıların ilgi alanlarını keşfetmelerine ve sosyal yaşama daha aktif katılmalarına imkan sağlayacak. Kurslar 19 Ekim 2026 Pazartesi günü başlayacak.

Programda 11-17 yaş grubundaki çocuklar için robotik kodlama, 6-12 yaş grubundaki çocuklar için ise masa tenisi ve satranç kursları yer alıyor. Bu sayede farklı yaş gruplarına yönelik hem sportif hem de bilişsel gelişimi destekleyen seçenekler sunuluyor.

MENTEŞE BELEDİYESİ’NİN ÇOCUKLARA VE YETİŞKİNLERE YÖNELİK ÜCRETSİZ VERDİĞİ KIŞ KURSLARINA KAYITLAR...

MENTEŞE BELEDİYESİ’NİN ÇOCUKLARA VE YETİŞKİNLERE YÖNELİK ÜCRETSİZ VERDİĞİ KIŞ KURSLARINA KAYITLAR 12 EKİM 2026 PAZARTESİ GÜNÜ (BUGÜN) BAŞLADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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