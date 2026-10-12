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Yenihisar'ın kırmızı dokusu: evleri kapya biberleri sardı

Hatay Altınözü'ndeki Yenihisar Mahallesi'nde hasat sonrası ipe dizilen kapya biberler evleri kırmızıya bürüdü; demetler 800-1.000 TL'den alıcı buluyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:27

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Aslı Han

Yenihisar'ın kırmızı dokusu: evleri kapya biberleri sardı

Yenihisar'ın kapya sezonu: mahalle kırmızıya büründü

Hatay’ın Altınözü ilçesine bağlı Yenihisar Mahallesinde yaz sonu hasadı tamamlanan kapya biberler, iğne ve ip yardımıyla dizilerek evlerin damlarına, balkonlarına ve pencerelerine asıldı. Bölgenin verimli topraklarında yetiştirilen biberler, kurutma dönemine girince mahallede görüntüsel bir yoğunluk oluştu; drone ile kayda geçirilen sahneler köyün adının neden kırmızı köy olduğuna açıklık getiriyor.

kurutma süreci ve üretim yöntemi:

Çiftçilerin anlattığına göre, burada yetiştirilen biber türü genellikle geyik boynuzu olarak bilinen, kurutmalığa uygun acı kapya çeşidi. Yaklaşık iki-üç aylık bakımın ardından biberler kırmızılaşıyor; hasat edilenler önce gölgede, sonra güneşte kurutuluyor. Üreticiler biberleri ayıklıyor, sağlam olanları seçip iğneyle iplere diziyor ve uygun alanlarda asarak kurutuyor. Kurutma sürecinin ortalama sürdüğü süre 20 gün ile 1 ay arasında değişiyor ve işlem sırasında çatılar, damaltılar ile bahçeler değerlendiriliyor.

Üreticiler, tatlı biberlerin eti kalın olduğu için kurutmalıkta bozulma riskinin yüksek olduğunu; bunun yerine daha ince etli ve kurutmaya uygun geyik boynuzu türünün tercih edildiğini belirtiyorlar.

ekonomik katkı ve ziyaretçi ilgisi:

Köyde kurutmalık biber üretimi, mahalle halkı için önemli bir geçim kaynağı. Üreticiler, bir demetin piyasada 800 ila 1.000 TL arasında alıcı bulduğunu aktarıyor. Abdo Öztürk, ürünlerin özel müşterileri olduğunu, çiğ köfte ve mezelerde kullanım nedeniyle talep bulunduğunu, üretim sonrası ayıklama ve kurutma aşamalarından sonra gönderim yaptıklarını ifade ediyor.

Mevsimsel olarak hava koşullarına bağlı gecikmeler yaşansa da bu yıl da Yenihisar adının hakkını verdi. Edvan Öztürk, "Her taraf kıpkırmızı olduğu için köyümüz bu isimle anılıyor" diyerek mahallenin görüntüsüne vurgu yaptı. Yusuf Öztürk ise üretimin hem kendi tüketimlerini hem de yöresel satışları karşıladığını, evlerin her tarafına asılan biberlerin bölgeyi karakterize ettiğini belirtti.

Yenihisar Mahallesindeki kurutmalık biberler, hem görsel bir zenginlik hem de ekonomik bir değer sunuyor. Ziyaretçiler fotoğraf ve görüntü almak için köye gelirken, üreticiler gelen talepleri karşılamaya çalışıyor. Hasadın zamanlaması ve iklim koşulları yıllık rekolteyi etkiliyor olsa da, köyün yerel geleneği bu sezon da sürdü.

YENİHİSAR MAHALLESİ&#039;NDE TAMAMLANAN HASATLA İPLERE DİZİLEN KAPYA BİBERLER EVLERİ KIRMIZIYA...

YENİHİSAR MAHALLESİ'NDE TAMAMLANAN HASATLA İPLERE DİZİLEN KAPYA BİBERLER EVLERİ KIRMIZIYA BÜRÜDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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