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Emeklilere destek: pazar ödemeleri yıl sonuna kadar sürecek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Emekli Pazar Desteği kapsamında aylık 1.750 TL ödemeyi ve sosyal yardımları yıl sonuna kadar sürdürecek.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:32

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EDİTÖR: Berk Doğan

Emeklilere destek: pazar ödemeleri yıl sonuna kadar sürecek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi emeklilere aylık destek ödemesini uzattı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, belediye meclis kurulunun kararıyla Emekli Pazar Desteği uygulamasını yıl sonuna kadar uzattı. Karar doğrultusunda hak sahiplerine aylık 1.750 TL destek ödemesi yapılmaya devam edilecek.

Yapılan ödemeler ve gerekçesi:

Belediyenin programına göre, temmuz ayına kadar planlanan toplam 14 bin TL tutarındaki ödeme hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Artan hayat pahalılığı ve emeklilerin bütçe üzerindeki baskısını hafifletme gereği, uzatma kararının temel gerekçesini oluşturdu.

Nakdi desteğin yanı sıra sürdürülen sosyal hizmetler:

Büyükşehir Belediyesi, nakdi desteğin ötesinde ihtiyaç sahibi emeklilere gıda yardımı sağlıyor; ayrıca yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik evde kişisel bakım ve kuaförlük hizmetleri veriliyor. Kapaklı Sosyal Yaşam Merkezi bünyesindeki Mola Evi ile bakıma ihtiyaç duyan vatandaşların sosyal yaşama katılımı desteklenmeye devam ediyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, emeklilerin ekonomik zorluklar karşısında yalnız bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, pazar desteğinin yıl sonuna kadar uzatıldığını ve sosyal yardımların kesintisiz süreceğini bildirdi.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, EMEKLİLERE YÖNELİK EMEKLİ PAZAR DESTEĞİ UYGULAMASINI YIL SONUNA...

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, EMEKLİLERE YÖNELİK EMEKLİ PAZAR DESTEĞİ UYGULAMASINI YIL SONUNA KADAR UZATTI

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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