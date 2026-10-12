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Nörofest 2026'da yapay zekâ ve disiplinlerarası yaklaşımlar masaya yatırıldı

Atlas Üniversitesi'nde düzenlenen Nörofest 2026'da yapay zekâ ve beyin-bilgisayar arayüzleri konuşuldu; 47 üniversiteden 200'den fazla öğrenci katıldı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:33

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 10:36

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EDİTÖR: Serkan Varol

Nörofest 2026'da yapay zekâ ve disiplinlerarası yaklaşımlar masaya yatırıldı

festivalin kapsamı ve programı:

Atlas Üniversitesi ev sahipliğinde 8 Ekim'de başlayan Nörofest 2026, Ralph A. Defronzo Oditoryumu'nda üç gün boyunca sürdü. Organizasyonda paneller, konferanslar ve uygulamalı atölyeler aracılığıyla nörobilimin güncel araştırmaları, geleceğe dönük yönelimleri ve farklı disiplinlerle kurduğu kesişimler ele alındı. Etkinlikte 47 farklı üniversiteden 200'ün üzerinde öğrenci yer aldı ve katılımcılar hem teorik hem de pratik oturumlarla buluştu.

uygulamalı atölyeler ve disiplinlerarası etkileşim:

Festival programında TMS Workshop, EEG Workshop ve Müzik ve Nörobilim Workshopu gibi uygulamalı oturumlar dikkat çekti. Nörooyunculuk, nörostimülasyon ve psikoloji gibi farklı alanları bir araya getiren atölyeler, katılımcılara deneyimleyerek öğrenme imkanı sundu. Bu oturumlar genç araştırmacıların farklı disiplinlerden gelen yaklaşımları deneyimlemesine ve laboratuvar dışı uygulamalarla bağlantı kurmasına olanak sağladı.

yapay zekâ, klinik uygulamalar ve etik:

Organizasyonun açılış konuşmasını yapan Atlas Üniversitesi Rektörü ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak, yapay zekânın nörobilime sağladığı katkıya vurgu yaptı. Kocabıçak'a göre yapay zekâ, disiplinler arası bir teknoloji olarak beyin-bilgisayar arayüzleri ve nöromodülasyon çalışmalarını hızlandırıyor; bu sayede konuşma ya da hareket yetisini yitiren kişilere yönelik çözümler geliştirilebiliyor. Kocabıçak, aynı zamanda yapay zekânın geliştirilmesinde etik ilkelerin belirleyici olmasının önemini de vurguladı ve kontrollü, insanlığın yararına odaklı bir gelişim perspektifi benimsendiğini belirtti.

nörobilimin gelecek vizyonu:

Nörofest 2026 Onursal Başkanı ve Maastricht Üniversitesi Tıp Merkezi MUMC+ Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yasin Temel, nörobilimin 21. yüzyılın öncü alanlarından biri olduğunu söyledi. Temel, sinir bilimlerinde kaydedilen ilerlemelerin beyni makinelerle bağlama yönünde olduğunu, beyne yerleştirilen çiplerle beyin dalgalarının konuşmaya dönüştürülmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü aktardı. Festivalin, öğrenciler ve araştırmacılar arasında bu tür gelişmelerin nereden nereye geldiğini tartışmak ve geleceğe dönük fikirler üretmek için önemli bir platform oluşturduğu belirtildi.

Etkinlikte ayrıca Nörofest Bilim Kurulu'ndan Prof. Dr. Ali Jahanshahi ve diğer akademisyenler açılış konuşmalarına katkı sundu. Organizasyonun bu yıl ikincisi düzenlenirken, amaç gençlerin merakını desteklemek, multidisipliner iş birliklerini güçlendirmek ve nörobilimin hem teorik hem de uygulamalı yönlerini görünür kılmak olarak özetlendi.

ATLAS ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE 8 EKİM’DE BAŞLAYAN NÖROFEST 2026, RALPH A. DEFRONZO...

ATLAS ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE 8 EKİM’DE BAŞLAYAN NÖROFEST 2026, RALPH A. DEFRONZO ODİTORYUMU’NDA GERÇEKLEŞTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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