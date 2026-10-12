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Pürenli yaylası mor çiğdemlerle sonbaharın renklerini sergiliyor

1.400 rakımlı Pürenli Yaylası, mor çiğdemler ve sonbahar renkleriyle doğaseverlere kartpostallık manzaralar sundu; dron görüntüleri bölgeyi gösterdi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:22

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EDİTÖR: Aslı Han

Pürenli yaylası mor çiğdemlerle sonbaharın renklerini sergiliyor

Pürenli yaylasında sonbahar renkleri:

Bolu'nun Mudurnu ilçesi ile Düzce sınırının kesişim noktasında yer alan 1.400 rakımlı Pürenli Yaylası, sonbaharın yerini kışa hazırladığı bu dönemde görsel bir şölene dönüştü. Yaylanın toprak ve çayırlık alanlarını kaplayan renk paleti, ziyaretçilere doğal bir tablo sunuyor.

doğanın detayları ve görsel zenginlik:

Toprağı süsleyen mor çiğdemler Ortaköy ve Pürenli havzasını adeta geniş bir çiçek bahçesine çevirdi. Bölgedeki su ve kuş sesleriyle birleşen bu renk cümbüşü, dron ile havadan çekilen görüntülerde kartpostallık kompozisyonlar oluşturdu. Doğaseverler, yaylanın büründüğü masalsı atmosferi fotoğraflayarak anı ölümsüzleştiriyor.

erişim ve ziyaretçi profili:

Pürenli Yaylası, Mudurnu bağlantısı sayesinde Abant, Odayeri, Samandere ve Kardüz yaylalarına doğrudan geçiş imkânı sunuyor. Efteni Gölü ve Güzeldere Şelalesi güzergâhından da ulaşılabilen alanda hafta sonu tatilcileri, kampçılar ve doğa sporcuları sıkça görüldü. Çadır kuran ziyaretçiler temiz havanın, dört mevsimin değişen manzarasının ve yaylanın dinginliğinin tadını çıkarıyor.

PÜRENLİ YAYLASI, SONBAHAR RENKLERİ VE AÇAN MOR ÇİĞDEMLERİYLE GÖRSEL BİR ŞÖLENE SAHNE...

PÜRENLİ YAYLASI, SONBAHAR RENKLERİ VE AÇAN MOR ÇİĞDEMLERİYLE GÖRSEL BİR ŞÖLENE SAHNE OLDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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