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Trabzonspor maçları ilk yarıda çözüyor: gollerin yüzde 75'i burada geldi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk 7 haftasında attığı 16 golün 12'sini ilk yarılarda kaydetti; maç başına 2,29 gol ortalaması ve savunmada 5 gol yemesi öne çıkıyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:32

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Trabzonspor maçları ilk yarıda çözüyor: gollerin yüzde 75'i burada geldi

ilk yarı baskısı:

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk 7 haftasında rakip filelere gönderdiği 16 golün 12'sini ilk yarıda kaydederek dikkat çekti. Bordo-mavililer özellikle karşılaşmaların açılış bölümünde ve ilk yarının son diliminde etkili olurken, son haftalarda yakaladıkları formun önemli bir bölümünü ilk 45 dakikaya sığdırdı.

7. haftada deplasmanda oynanan ve Samsunspor karşısında alınan 3-0'lık galibiyette de görüldüğü gibi, takım son iki haftada attığı 7 golün 6'sını ilk yarıda buldu; bu durum ilk yarı oyun planının sonuç verdiğini gösteriyor.

gol zamanları dağılımı:

Trabzonspor'un ilk yarı gollerinin zaman içindeki dağılımı şu şekilde: maçların ilk 15 dakikasında 5 gol, 16-30 dakikalar arasında 2 gol ve 31-45 dakikalarda yeniden 5 gol. Böylece ilk yarılarda toplam 12 gol ile gollerin yüzde 75'i bu bölümde gerçekleşti.

İkinci yarıda ise gol üretimi daha sınırlı kaldı: 46-60 dakikalarda gol yok, 61-75 aralığında 2 gol, 76-90 arasında gol kaydedilemedi ve uzatma dakikalarında 2 gol ile ikinci yarı toplamı 4 olarak gerçekleşti.

performans ve savunma:

Bordo-mavililer 7 hafta sonunda maç başına ortalama 2,29 gol üretirken, kalesinde toplam 5 gol gördü; bu gollerin 3'ü ilk yarıda, 2'si ise ikinci yarıda kaydedildi. Takımın istatistikleri, hücumunu özellikle ilk 45 dakika içinde yoğunlaştırdığını ve savunmada bazı zayıf anlar bulunduğunu ortaya koyuyor.

Genel tablo, Trabzonspor'un maçlara hızlı başlama ve ilk yarıda skoru lehine çevirme eğiliminde olduğunu; ikinci yarıda ise daha dengeli ancak daha az golcü bir performans sergilediğini gösteriyor.

TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN İLK 7 HAFTASINDA RAKİP FİLELERE GÖNDERDİĞİ 16 GOLÜN 12’SİNİ İLK...

TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN İLK 7 HAFTASINDA RAKİP FİLELERE GÖNDERDİĞİ 16 GOLÜN 12’SİNİ İLK YARIDA KAYDEDEREK DİKKAT ÇEKTİ. (ARŞİV)

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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