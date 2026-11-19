Olayın gelişimi:

Edirne'nin 1. Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde, aralarında daha önceden husumet bulunan gençler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, olayın anı kameralara yansıdı.

Tartışma sırasında 19 yaşındaki K.Y., bacağından bıçaklandı. Yaralanan genç, kanamayı tampon yaparak durdurmaya çalışan vatandaşların yardımıyla yakındaki bir büfeye sığındı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra K.Y. hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı; olayın nasıl başladığı ve kavgaya karışanların tespiti amacıyla görüntüler inceleniyor.

EDİRNE'DE BIÇAKLI KAVGA KAMERADA: 1 YARALI