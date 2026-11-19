Olayın gelişimi:

Bolu'nun Tabaklar Mahallesi Parti Sokak'ta bulunan bir iş merkezinde, iş yerine gelen 3 kişilik aile yemek sonrasında asansöre bindi. Kısa süre sonra asansör arızalandı ve kabin katlar arasında kalarak yolcuların dışarı çıkmasını engelledi. Aile durumu yetkililere bildirerek yardım istedi.

Müdahale ve kurtarma:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ile tedbir amaçlı sağlık ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri asansör kapısını açarak doğrudan kabine ulaşmaya çalıştı; ancak kabinin katlar arasında kalması nedeniyle ilk etapta doğrudan müdahale mümkün olmadı.

Bu nedenle ekipler, asansörün makine bölümüne yöneldi ve burada yaptıkları müdahale ile kabini üst kata çıkararak yolculara ulaştı. Çalışma sonucunda asansörde mahsur kalan aile itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı.

Olay sırasında aileye sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı müdahaleye hazır beklenildi. Kurtarma operasyonu yetkililerce koordine edildi ve işlem güvenli şekilde tamamlandı.

BOLU’DA BİR İŞ MERKEZİNDE ASANSÖRDE MAHSUR KALAN 3 KİŞİLİK AİLE, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.