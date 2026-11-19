Denetimlerin kapsamı ve tespit yöntemleri:

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların huzur ve sükûnunu bozan yüksek ses çıkaran araçlara yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Çalışmalarda, sahadaki gözlemlerin yanı sıra sosyal medya paylaşımları da takip edilerek abartı egzoz kullanan araçların tespitine öncelik verildi.

Ekipler, sosyal medyada paylaşıldığı belirlenen bir aracı durdurarak inceleme yaptı; bu yaklaşım, denetimlerin sahadan öte bir boyuta taşındığını gösterdi.

Uygulanan yaptırımlar ve örnek vakalar:

Denetimler sonucunda abartı egzoz kullandığı belirlenen araçlar hakkında idari işlem uygulandı. Söz konusu araca ilişkin işlemde araç 30 gün süreyle trafikten men edilip yediemin otoparkına çekildi ve sürücüsüne 16 bin TL idari para cezası verildi.

Aynı dönemde gerçekleştirilen diğer müdahalelerde de benzer uygulamalar yapıldı; ilgili araçlar yine 30 gün trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi ve sürücülere toplam 210 bin TL idari para cezası kesildi. Böylece denetimlerin toplam mali yaptırımı 226 bin TL olarak kayda geçti.

Polis ekipleri, denetimlerin amacının yalnızca ceza uygulamak değil, kamu düzeni ve çevre huzurunu sağlamak olduğuna dikkat çekti. Sosyal medya paylaşımları üzerinden yapılan tespitlerin, trafik güvenliği ve toplum huzuruna katkı sağladığı vurgulandı.

SAKARYA'DA ABARTI EGZOZ KULLANARAK ÇEVREYE RAHATSIZLIK VEREN ARAÇLAR TRAFİKTEN MEN EDİLEREK SÜRÜCÜLERİNE TOPLAM 226 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.