Yağlıdere'de otomobil koyun sürüsüne çarptı

Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Umutbükü köyü mevkiinde meydana gelen kazada, seyir halindeki bir otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 20’ye yakın küçükbaş hayvan telef oldu.

kaza yeri ve gelişimi:

Kaza, akşam saatlerinde tünel çıkışında, yayladan dönüş yolunda gerçekleşti. Sürünün bulunduğu yolda ilerleyen otomobil sürünün arasına daldı; araç, koyunları altına alarak güçlükle durabildi.

zarar ve soruşturma:

Kazada sürücü ve olay yerindeki vatandaşlar arasında yaralanan olmadı. Otomobilin çarptığı 20’ye yakın küçükbaş hayvan telef olurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OLAY YERİ GENEL GÖRÜNTÜ