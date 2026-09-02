Mühürlenen mekân eski diş kliniğinden açılan kapıyla işletildi

Mühürlü iş yeri bitişiğindeki kliniği kullanarak faaliyete devam etti

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde, daha önce mühürlenen bir eğlence mekânının bitişiğindeki eski diş kliniği üzerinden işletildiği belirlendi. Olay, Yenişehir Mahallesi Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi adresinde tespit edildi.

Nasıl işletildi:

Polis incelemesinde, mühür sökülmeden doğrudan eğlence mekânına giriş sağlanmadığı, bunun yerine kliniğin iç duvarının kırılarak bir kapı yapıldığı ve alana bu kapı üzerinden müşteri alındığı saptandı. Bu yöntemle mühürlü iş yerinin görünürde kapalı kalmasına rağmen faaliyet gösterdiği belirtildi.

Polis müdahalesi ve yasal süreç:

Olay yerinde görev yapan ekipler, iş yeriyle ilişiği olduğu değerlendirilen şahısları tutanak düzenlemek üzere karakola götürdü. Ayrıca, bitişikteki diş kliniğinin mühürlenmesi için işlem başlatıldı ve konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

DİYARBAKIR'IN YENİŞEHİR İLÇESİNDE ÖNCEDEN MÜHÜRLENEN EĞLENCE MEKANI, BİTİŞİĞİNDE BULUNAN ESKİ DİŞ KLİNİĞİNDE AÇILAN KAPI ÜZERİNDEN İŞLETİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ.