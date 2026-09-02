Söke'de kavşakta meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Söke'de zincirleme trafik kazasında iki genç hayatını kaybetti

Söke ilçesindeki Söke-Kuşadası Çevre Yolu Ankara Evleri kavşağında iki otomobil ile bir motosikletin karıştığı kazada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Berke Güneş (18) hayatını kaybetti. Daha sonra hastanede tedavi gören yolcu konumundaki Naz Türksever (18) de tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi ve kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre kavşakta henüz belirlenemeyen bir nedenle üç araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar ve motosiklet savrulurken olay yerindeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale, yaralılar ve soruşturma:

Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı, ağır yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Berke Güneş (18) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yolcu Naz Türksever (18) de hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı; kazanın nedeni ve sorumlulukla ilgili soruşturma sürüyor.

SÖKE’DEKİ KAZADA ÖLÜ SAYISI 2’YE YÜKSELDİ