Serik zabıtasının kaybı: Osman Kozan son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'nın Serik ilçesinde görevli zabıta personeli Osman Kozan (39), bir süredir sürdürdüğü kanser tedavisi sonucunda hastanede hayatını kaybetti. Genç çalışanın vefatı ailesini, mesai arkadaşlarını ve sevenlerini derinden üzdü.

Törenin ayrıntıları:

Uzun yıllar hizmet verdiği Serik Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen törene, Serik Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda belediye personeli katıldı. Törene merhumun anne ve babası ile yakınları da iştirak etti; katılım yoğun ve duygusal anlar yaşandı.

Vedalar ve defin:

Törende yapılan duaların ve alınan helalliğin ardından Kozan'ın naaşı, defin için Akbaş Mahallesi Küçükandız Mezarlığı'na götürüldü. Mesai arkadaşları, ailesi ve yakınları tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı ve vefatın yarattığı üzüntü şehirde hissedildi.

HAYATINI KAYBEDEN KOZAN İÇİN UZUN YILLAR EMEK VERDİĞİ SERİK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ.