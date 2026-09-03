Edremit kurtuluş coşkusuna hazırlanıyor

Hazırlık toplantısı gerçekleştirildi

Edremit Kaymakamı Zafer Engin başkanlığında, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek 9 Eylül Kurtuluş Günü kutlamalarına ilişkin hazırlık toplantısı yapıldı.

Toplantının odakları:

Toplantıya ilçedeki kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri katıldı. Katılımcılar, kutlama programının içeriği, etkinliklerin akışı ve organizasyon detayları üzerinde görüş alışverişinde bulundu; görev dağılımı ve koordinasyon esasları konuşuldu.

Hedefler ve beklentiler:

Toplantıda, Edremit'in kurtuluşunun anılması sırasında tarihî hafızanın yaşatılması ve kutlama coşkusunun vatandaşlarla birlikte paylaşılması öncelik olarak belirlendi. Kurum temsilcileri, etkinliklerin düzenli ve güvenli biçimde gerçekleşmesi için iş birliğinin önemini vurguladı.

Hazırlık süreci; program içeriğinin şekillendirilmesi, sorumlulukların netleştirilmesi ve etkinliklerin ilçenin tarihî değerleriyle uyumlu olmasının sağlanmasına odaklanacak. Bu çalışmalar, 9 Eylül günü yapılacak etkinliklerin koordineli bir şekilde ilerlemesine zemin hazırlamayı amaçlıyor.

EDREMİT'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENECEK 9 EYLÜL KURTULUŞ GÜNÜ KUTLAMALARI İÇİN HAZIRLIK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIYA KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ TEMSİLCİLERİ KATILDI.