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Edremit kurtuluş coşkusuna hazırlanıyor

Edremit'te 9 Eylül Kurtuluş Günü için Kaymakam Zafer Engin başkanlığında hazırlık toplantısı yapıldı; kurumlar etkinlik programı ve koordinasyonu ele aldı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 17:37

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EDİTÖR: Serkan Varol

Edremit kurtuluş coşkusuna hazırlanıyor

Hazırlık toplantısı gerçekleştirildi

Edremit Kaymakamı Zafer Engin başkanlığında, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek 9 Eylül Kurtuluş Günü kutlamalarına ilişkin hazırlık toplantısı yapıldı.

Toplantının odakları:

Toplantıya ilçedeki kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri katıldı. Katılımcılar, kutlama programının içeriği, etkinliklerin akışı ve organizasyon detayları üzerinde görüş alışverişinde bulundu; görev dağılımı ve koordinasyon esasları konuşuldu.

Hedefler ve beklentiler:

Toplantıda, Edremit'in kurtuluşunun anılması sırasında tarihî hafızanın yaşatılması ve kutlama coşkusunun vatandaşlarla birlikte paylaşılması öncelik olarak belirlendi. Kurum temsilcileri, etkinliklerin düzenli ve güvenli biçimde gerçekleşmesi için iş birliğinin önemini vurguladı.

Hazırlık süreci; program içeriğinin şekillendirilmesi, sorumlulukların netleştirilmesi ve etkinliklerin ilçenin tarihî değerleriyle uyumlu olmasının sağlanmasına odaklanacak. Bu çalışmalar, 9 Eylül günü yapılacak etkinliklerin koordineli bir şekilde ilerlemesine zemin hazırlamayı amaçlıyor.

EDREMİT&#039;İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENECEK 9 EYLÜL...

EDREMİT'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENECEK 9 EYLÜL KURTULUŞ GÜNÜ KUTLAMALARI İÇİN HAZIRLIK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. TOPLANTIYA KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ TEMSİLCİLERİ KATILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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