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Elazığ'da faiz tuzağına operasyon: dört kişi tutuklandı

Elazığ polisi, ekonomik açıdan zor durumdaki kişilere yüksek faizle borç veren ve malvarlığına tedbir koyan 5 şüpheliden 4'ünü tutukladı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 21:21

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Elazığ'da faiz tuzağına operasyon: dört kişi tutuklandı

operasyonun kapsamı:

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü planlı çalışmalar kapsamında şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekonomik sıkıntı içindeki kişilere yüksek faizle borç verildiği, çeklerin kırıldığı ve verilen paralara karşılık mağdurların malvarlıklarına tedbir koydurularak haksız kazanç sağlandığı değerlendirilen kişiler hakkında ikamet ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Elde edilen bulgular, soruşturma dosyasına delil olarak eklendi.

adli süreç ve sonuçlar:

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemece 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında dijital materyallerin incelenmesine ve olayla bağlantılı olabilecek diğer kişilerin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ELAZIĞ’DA EMNİYET EKİPLERİ TARAFINDAN TEFECİLERE YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA...

ELAZIĞ’DA EMNİYET EKİPLERİ TARAFINDAN TEFECİLERE YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 5 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLAND

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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