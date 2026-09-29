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Edremit'te kurum içi dayanışmayı güçlendiren Cumhuriyet Kupası başladı

Edremit Belediyesi'nin 4. Cumhuriyet Kupası, Kıvanç Dağ sahasında başladı; 8 takım grup aşamasında 26 Ekim'de yapılacak finale hazırlanıyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 13:56

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Edremit'te kurum içi dayanışmayı güçlendiren Cumhuriyet Kupası başladı

Turnuva başladı:

Edremit Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Cumhuriyet Kupası Halı Saha Futbol Turnuvası, Kıvanç Dağ Halı Saha'da başladı. Kurum içi müdürlükler arasında gerçekleştirilen organizasyonun temel hedefi, belediye çalışanları arasında dayanışma, birlik ve beraberliği güçlendirmek.

Açılış ve başlama vuruşu:

Turnuvanın ilk vuruşunu Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş yaptı. Açılış töreninde takım oyuncuları ve belediye personeliyle bir araya gelen Başkan Ertaş, kurum içi birlikteliğin önemine dikkat çekti ve konuşmasında şunları söyledi: "Kurum içi dayanışmamızı, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren; dostluğun ve fair-play ruhunun ön planda olduğu turnuvamızda mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Sahada güzel bir rekabet, bolca keyif ve dostluk olsun. Hepimize güzel bir turnuva diliyorum."

İlk gün sonuçları ve takvim:

Bu yıl turnuvada 2 grupta 8 takım mücadele ediyor. Turnuvanın açılış gününde Esnaf Odaları, BASKİ'yi 3-1, Fen İşleri ise Hayalet Avcıları'nı 7-4 mağlup etti. Takımlar grup aşamasında puan toplayarak finale kalmaya çalışacak.

Organizasyon, önümüzdeki günlerde oynanacak karşılaşmalarla sürecek ve turnuva finali 26 Ekim tarihinde oynanarak Cumhuriyet Kupası sahibini belirleyecek. Edremit Belediyesi, etkinliği çalışanlar arası iletişimi ve dostluğu pekiştiren bir etkinlik olarak tanımlıyor.

EDREMİT BELEDİYESİ TARAFINDAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA BU YIL 4’ÜNCÜSÜ DÜZENLENEN...

EDREMİT BELEDİYESİ TARAFINDAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA BU YIL 4’ÜNCÜSÜ DÜZENLENEN CUMHURİYET KUPASI HALI SAHA FUTBOL TURNUVASI BAŞLADI. KURUM İÇİ MÜDÜRLÜKLER ARASINDA DÜZENLENEN TURNUVANIN İLK VURUŞUNU EDREMİT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ERTAŞ YAPTI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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