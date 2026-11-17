Ordu'da bir haftalık trafik denetimleri

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince il genelinde son bir haftada yürütülen kontrollerde toplam 16 bin 203 araç ve sürücü incelendi. Yapılan açıklamaya göre, aynı dönemde polis sorumluluk bölgesinde 52 yaralanmalı ve 1 ölümlü trafik kazasının meydana geldiği; bu kazalarda toplam 63 kişinin yaralandığı, 3 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Kazalar ve yaralanmalar:

Açıklamada belirtilen kaza verileri, denetimlerin yoğunlaştırılmasının gerekçesini ortaya koydu. Kazaların nedenleriyle bağlantılı olarak ekipler, trafik güvenliğini artırmaya yönelik saha uygulamalarını sürdürdü ve risk oluşturan davranışlara karşı sıkı tedbirler aldı.

Uygulanan cezalar ve men edilen araçlar:

Denetimler kapsamında farklı ihlaller nedeniyle işlemler gerçekleştirildi. Buna göre 63 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 38 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 52 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten, 120 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, bin 106 sürücüye hız sınırlarını aşmaktan, 96 sürücüye seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 311 sürücüye emniyet kemeri kullanmamaktan, 77 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan, 29 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemekten ve 2 sürücüye drift yapmak suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin diğer denetimleriyle birlikte toplam 3 bin 233 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 50 araç trafikten men edildi ve 63 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Emniyet’ten yapılan açıklamada denetimlerin devam edeceği bildirildi.

ORDU'DA SON BİR HAFTADA YAPILAN DENETİMLERDE 16 BİN 203 ARAÇ VE SÜRÜCÜSÜ KONTROL EDİLDİ. (ARŞİV)