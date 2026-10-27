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Edremit'te sevilen turizmci için son veda: atkılar tabuta sarılı dualar camide

Edremit'te motosiklet kazasında hayatını kaybeden turizmci Mustafa Özcan, Eğilmez Camii'nde kılınan cenaze namazıyla sevenlerinin gözyaşlarıyla uğurlandı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 15:59

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 16:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Edremit'te sevilen turizmci için son veda: atkılar tabuta sarılı dualar camide

Cenaze töreninde duygulu anlar:

İlçede tanınan ve sevilen turizmci Mustafa Özcan için Eğilmez Camii'nde öğle namazını takiben bir cenaze töreni yapıldı. Törene ailesi, dostları ve çok sayıda seveni katıldı; camide bir araya gelenler, Özcan'a son görevlerini yerine getirirken duygu dolu anlar yaşadı.

Katılımcılar, Özcan'ın bağlı olduğu takımları simgeleyen atkıları tabutun üzerine bıraktı; tabuta konan yeşil-sarı Edremitspor ve sarı-lacivert Fenerbahçe atkıları, merhumun yakınları ve sevenleri tarafından dikkat çekti. Aile yakınları taziyeleri kabul etti ve öğleden sonra naaş, Dereli Kabristanına defnedildi.

Kazanın yansımaları:

Geçtiğimiz günlerde ilçede meydana gelen bir motosiklet kazası sonucu yaşamını yitiren Özcan'ın ölümü, ailesini, yakın çevresini ve kent halkını derin üzüntüye boğdu. Olayın bazı anları bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kaza haberi sonrası taziye ziyaretleri ve başsağlığı dilekleri yoğun biçimde sürdü.

Edremit'te sevilen bir isim olan Özcan için düzenlenen tören, dualar ve gözyaşları eşliğinde sonlandırıldı; topluluk, kaybın yarattığı boşluğu hissettiğini gösterdi.

BALIKESİR&#039;İN EDREMİT İLÇESİNDE BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYE NEDEN OLAN MOTOSİKLET KAZASINDA HAYATINI...

BALIKESİR'İN EDREMİT İLÇESİNDE BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYE NEDEN OLAN MOTOSİKLET KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN, İLÇENİN TANINAN VE SEVİLEN TURİZMCİLERİNDEN MUSTAFA ÖZCAN, SEVENLERİNİN GÖZYAŞLARI VE DUALARI EŞLİĞİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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