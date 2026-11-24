Programın amacı ve ortakları:

Efeler Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Efeler Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle iki gün sürecek kapsamlı bir farkındalık ve eğitim programı düzenliyor. Etkinlikler 25-26 Kasım tarihlerinde Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

25 kasım programı:

Programın ilk günü, 25 Kasım Çarşamba saat 15.30-17.00 arasında Eğitmen Hanife Kaçmaz eşliğinde 'Resfebe Eğitimi ve Farkındalık Etkinliği' düzenlenecek. Aynı zaman diliminde katılımcılara yönelik 'Temel Öz Savunma' eğitimi verilecek ve 'Kısa Tiyatro Gösterileri' sahnelenecek.

Akşam seansı saat 18.00'de başlayacak ve 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Hukuki Haklar ve Başvuru Yolları / Psikolojik Şiddet ve Ruhsal Dayanıklılık' başlıklı konferans ile devam edecek. İlknur Özkan'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek konferansta konuşmacılar Av. Kübra Hergül, Av. Hasret Nur Palavuz Arı, Stj. Av. Beyza Bulut ve Süleyman Çokay (İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Pedagog Bilirkişisi) olarak yer alacak.

26 kasım söyleşi programı:

Farkındalık programı ikinci gün, 26 Kasım Perşembe saat 18.00'de yine Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde düzenlenecek bir söyleşiyle sürecek. İlknur Özkan'ın moderatörlüğünü üstleneceği programın ilk bölümünde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Kadın Sağlığı ve Menopoz ile Yaşam Derneği Kurucu Başkanı Op. Dr. Leylant Ova Demirtaş 'Kadın Sağlığı ve Beden Farkındalığı' konusunda bilgi verecek.

Söyleşinin ikinci bölümünde Prof. Dr. Özlem Irmak Balkız 'Erkeklere Yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Şiddetsiz İletişim Eğitimi' başlığıyla katılımcılarla bir araya gelecek.

Belediye başkanının daveti:

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, kadına yönelik şiddetle mücadelenin toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak tüm Efeler halkını, sivil toplum kuruluşlarını ve gönüllüleri iki gün boyunca sürecek bu anlamlı etkinliklere katılmaya davet etti.

EFELER BELEDİYESİ’NDEN 25 KASIM’A ÖZEL PROGRAM