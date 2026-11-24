erken belirtiler ve neye dikkat edilmeli:

Medicana Sağlık Grubu Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Büşra Yayla Yerlikaya, akciğer kanserinin erken dönemde genellikle belirgin şikâyetlere yol açmadığını; bu nedenle sıradan görülen semptomların bile önemsenmesi gerektiğini söylüyor. Günlük yaşamda mevsim değişiklikleri, soğuk algınlığı ya da kronik sigara kullanımına bağlanan uzun süren öksürük, balgamda karakter değişikliği veya nefes darlığı gibi yakınmalar, bazen hastalığın ilk işareti olabiliyor.

Dr. Yayla Yerlikaya, özellikle sigara kullananlarda yeni başlayan, şiddeti artan veya karakteri değişen öksürüğün ihmal edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Sabahları görülen alışılmış öksürükte artış ya da balgamın renginde, kıvamında veya içinde kan görülmesi, hekime başvurmayı gerektiren bulgular arasında sayılıyor.

risk faktörleri ve tarama yöntemleri:

Uzmanlar, akciğer kanserinin en önemli risk faktörünün sigara olduğunu; akciğer kanserlerinin yaklaşık yüzde 85-90’ının sigara kullanımıyla ilişkilendirildiğini vurguluyor. Günlük tüketilen sigara miktarı ve kullanım süresi (paket-yıl) arttıkça risk yükseliyor. Buna ek olarak pasif içicilik, hava kirliliği, genetik yatkınlık ve bazı kimyasal maddelere uzun süreli maruziyet de risk faktörleri arasında bulunuyor.

Tarama açısından Dr. Büşra Yayla Yerlikaya, özellikle 50 yaş üzeri ve 20 paket-yıl ve üzeri sigara öyküsü bulunan kişilerin düşük doz akciğer tomografisi (LDCT) ile değerlendirilmesinin erken tanıda yardımcı olabileceğini belirtiyor. Tarama kararı; kişinin yaşı, sigara öyküsü ve genel sağlık durumu göz önüne alınarak hekim tarafından verilmelidir.

tedavi başarısı için erken tanının önemi:

Erken evrede tespit edilen akciğer kanserinde tedavi seçenekleri ve başarı şansı önemli ölçüde artıyor. Dr. Yayla Yerlikaya, hastalığın erken evrede belirti vermemesinin tanının gecikmesine ve dolayısıyla tedavi seçeneklerinin daralmasına yol açabildiğini hatırlatıyor. Bu nedenle risk grubundaki kişilerin düzenli kontroller ve tarama programları hakkında uzman görüşü almaları hayati önem taşıyor.

sigarayı bırakmak için hiçbir zaman geç değil:

Sigaranın bırakılmasının her yaşta sağlık açısından önemli kazanımlar sağladığını ifade eden Dr. Yerlikaya, bırakıldıktan sonra geçen süreyle birlikte akciğer kanseri riskinin kademeli olarak azaldığını belirtiyor. Ancak sigarayı bırakmanın taramaların yerini tutmadığını ve uzun süre sigara kullananlarda şikâyetlerin alışılmış kabul edilerek ertelenmemesi gerektiğini vurguluyor.

Son olarak, uzmanın tavsiyesi net: Vücudun verdiği sinyalleri önemseyin, öksürük, balgam veya nefes darlığı gibi değişiklikleri ertelemeyin ve gerektiğinde göğüs hastalıkları uzmanına başvurun.

MEDİCANA SAĞLIK GRUBU GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI DR. BÜŞRA YAYLA YERLİKAYA