Efeler'de ayçiçeği tarlasına uçan kamyonetin sürücüsü hastaneye kaldırıldı

kaza ayrıntıları:

Aydın’ın Efeler ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 35 CLG 399 plakalı kamyonet sürücünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aydın-Muğla Karayolu'ndan çıkarak yol kenarındaki ayçiçeği tarlasına uçtu. Araç tarlada yan yatarak devrildi ve kazada 1 kişi yaralandı.

müdahale ve kurtarma:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi'nden sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kamyonette sıkışan sürücüyü titiz çalışmayla çıkarttı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma sürüyor:

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı. Kazanın oluş nedenine ilişkin inceleme ve soruşturma yetkililer tarafından başlatıldı; olayla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ KAMYONET YOLDAN ÇIKIP TARLAYA UÇARAK YAN YATARKEN, KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.