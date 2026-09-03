Efeler'de dayanışma gardırobu: ihtiyaç sahiplerine ücretsiz giysi desteği

efeler Belediyesi'nin destek ağı: Sosyal Destek Giyim Noktası

Efeler Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların giyim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmet veren EFESYA çatısı altındaki Sosyal Destek Giyim Noktası çalışmalarını sürdürüyor. Noktada çocuk ve yetişkinlere yönelik çeşitli kıyafetler, yardımsever vatandaşların bağışlarıyla toplanıp ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak veriliyor.

Bağışlanan ürünler arasında, etiketi üzerinde hiç kullanılmamış kıyafetlerin de bulunduğu farklı koşullardaki giysiler yer alıyor. Toplanan ürünler, mevsim şartlarına göre sınıflandırılıp ihtiyaç sahiplerinin kullanımına uygun şekilde dağıtılıyor. Belediye yetkilileri, bu yaklaşımın yardımın etkinliğini artırdığını ve doğru eşleştirmeye katkı sağladığını belirtiyor.

başvuru ve ulaşım yöntemleri:

Sosyal Destek Giyim Noktası'ndan yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını Efe Masa, Efemobil uygulaması veya 444 80 09 numaralı çağrı merkezi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Başvuru sürecinde ihtiyaç ve beden bilgileri alınarak uygun ürünlerin yönlendirilmesi sağlanıyor.

belediyenin rolü ve çağrı:

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, sosyal belediyecilik kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayarak, belediyenin yardım yapmak isteyen vatandaşlar ile ihtiyaç sahipleri arasında bir köprü işlevi gördüğünü ifade etti. Yetkililer, bağış yapacak vatandaşlardan temiz ve kullanılabilir giysi bağışlamalarını rica ediyor; toplanan giysiler, ihtiyaca göre düzenli şekilde dağıtılıyor.

EFELER BELEDİYESİ TARAFINDAN İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIN GİYİM İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASINA YÖNELİK HİZMET VEREN SOSYAL DESTEK GİYİM NOKTASI ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.